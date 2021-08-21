بعد ظهوره بحفل محمد رمضان.. منذر مهران: «نمبر وان قدوتي في الفن»

ظهر الطفل منذر مهران في حفل الفنان محمد رمضان أمس بالساحل الشمالى.

وشارك «مهران» فى كليب «مصباح علاء الدين» معه على خشبة المسرح، وهو الأمر الذي أثار إعجاب جمهوره.

وأعرب الطفل منذر عن بالغ سعادته لمشاركته محمد رمضان في حفله الأخير، قائلًا: «أنا مبسوط قوي، حلمي من بدري إن أظهر مع محمد رمضان للمرة الثالثة وإن شاء الله استنوا مفاجآت جاية كتير.. الناس اتبسطت في الحفلة إمبارح، الحمد لله على النجاح اللي قدرت أحققه، وبشكر الفنان محمد رمضان قدوتي ومثلي الأعلى في الفن على مساندته ودعمه ليّا المستمر».