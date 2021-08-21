السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الري» تبحث مستجدات إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الجديد

اجتماع بوزارة الرى
اجتماع بوزارة الرى

تستعد وزارة الموارد المائية والري لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الري الجديد، عقب إقراره من مجلس النواب خلال شهر يوليو الماضي، ويستهدف تحسين وإدارة الموارد المائية وتحقيق عدالة توزيعها بالإضافة إلى حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على موافقة مسبقة عليها.

يأتي ذلك في ضوء الاستعداد للانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري الجديد لبدء التطبيق الفعلى، عقب الموافقة عليه بالجلسة العامة لمجلس النواب في 27 يوليو الماضي.

عقد الاجتماع الأول للجنة الوزارية المُشكلة برئاسة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري والمشرف على مكتب الوزير، اليوم، وهي اللجنة المعنية بإعداد مسودة اللائحة التنفيذية للقانون لتحديد آليات العمل لنهو اللائحة التنفيذية للقانون الجديد خلال المواعيد المحددة.

حماية قانون وزارة اللائحة التنفيذية نهر النيل مجلس النواب النيل مخالفات

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

توقعات الأرصاد ودرجات الحرارة خلال أسبوع

الرئيس السيسي يوجه بتطوير واستغلال القرية البحثية بتوشكى

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

وزارة الصحة المصرية.. موقع التقديم على لقاح كورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

صور

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

مكاتب التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الأولى

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

محطة تل أبيب

المزيد

مدير الأقصى يدعو الدول العربية والإسلامية لتحمل مسئولياتها تجاه المسجد

فلسطين تطالب إسرائيل بعدم تغيير الأوضاع فى القدس

تضامنًا مع فلسطين.. مظاهرة لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها بولاية فلوريدا