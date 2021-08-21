«الإحصاء»: 22.5 % زيادة في الصادرات لأسبانيا خلال 5 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع الصادرات المصرية لاسبانيا إلى حدود 525.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 429.1 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 319.8 مليون دولار بنسبة 22.5%.

ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن صادرات حديد وصلب ارتفعت لـ 149.4 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 19.9 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 129.5 مليون دولار بنسبة 649.8%، يليها صادرات وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 113.6 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 210.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض96.9 مليون دولار بنسبة 46%.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن صادرات لدائن ومصنوعاته لاسبانيا بلغت 49.9 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 28.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 21.7 مليون دولار بنسبة 76.9%، كما ارتفعت صادرات ملابس وتوابعها لـ 34.2 مليون دولار خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 8.8 مليون دولار بنسبة 34.6%، والمنيوم ومصنوعاته 19.6 مليون دولار مقابل 7.3 مليون دولار بزيادة 12.2 مليون دولار بنسبة 165.8%.