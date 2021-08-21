السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

الجامعات الأهلية فى مصر.. العلمين الدولية (إنفوجراف)

جامعة العلمين الدولية
جامعة العلمين الدولية

تقدم لكم “الدستور” تعريفا بالجامعات الأهلية في مصر، التي من بينها جامعة العلمين الدولية.

تقع جامعة العلمين الدولية في مدينة العلمين الجديدة، على مساحة 143 فدانا.

وتتكون الجامعة من  18 مبنى تتضمن مكتبة وسكن موظفين وسكن طلاب، وتستوعب 25 ألف طالب وطالبة.

كما تتضمن الجامعة صالة رياضية ومستشفى جامعي ومستشفى أسنان، وتوفر تأمينا صحيا ضد مخاطر التجارب العلمية والنقل.

الجامعات الأهلية في مصر.. جامعة العلمين الدولية (إنفوجراف)

وتشمل أيضا سيارات إسعاف ووحدات صحية داخل الحرم الجامعي، وبها وحدة مركزية لأنشطة الطلاب الصيفية (ترفيهية - تعليمية - ترفيهية - مجتمعية).

وتضم الجامعة كليات: إدارة الأعمال - الإعلام والاتصال - الدراسات القانونية الدولية - السياحة والضيافة - الفنون والتصميم - الهندسة - علوم وهندسة الحاسبات - كلية العلوم - كلية الطب - طب الأسنان - الصيدلة - كلية الدراسات العليا.

وعقدت الجامعة شراكات، خلال الفترة الأخيرة، مع عدة كيانات تعليمية كبرى، على رأسها شراكة استراتيجية مع الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتوأمة على مستوى البرامج مع جامعات أوروبية وإنجليزية.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع جامعة جان مولان ليون بفرنسا، وتعقد حاليا مباحثات مع جامعة نيو جيرسي سيتي وكلية أوشن كاونتي الأمريكيتين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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