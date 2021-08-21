تشاد: إعادة 600 جندى بعد اتفاق مع مجموعة دول الساحل

أعلنت الحكومة التشادية، السبت، عن إعادة 600 جندي بعد الاتفاق مع قوات مجموعة "دول الساحل الخمس" لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

وقال الناطق باسم الحكومة، عبدالرحمن كلام الله، لوكالة «فرانس برس»، السبت، إن نجامينا سحبت بعضا من قواتها التي نشرت في فبراير، في إطار قوة مجموعة دول الساحل الخمس لمكافحة الإرهابيين في منطقة "المثلث الحدودي" بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو، إلى قسمين.

وأوضح كلام الله: "لقد أعدنا نشر 600 جندي إلى تشاد بالاتفاق مع قوات مجموعة دول الساحل الخمس.. إنها إعادة انتشار استراتيجية للتكيف بشكل أفضل مع التنظيمات الإرهابية".

وأوائل الشهر الجاري، قتل 24 عسكريا على الأقل، في هجوم شنه مسلحون تابعون لتنظيم "بوكو حرام" الإرهابي في تشاد.

وقال مسئول محلي تشادي، لـ"فرانس برس"، حينها، إن 24 جنديا تشاديا على الأقل قتلوا وجرح آخرون الأربعاء في هجوم نفذته جماعة بوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد التي تشهد نشاطا لتنظيمات إرهابية.

وتصدر تنظيم بوكو حرام عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم، مع خطفه أكثر من 270 تلميذة من بلدة تشيبوك في عام 2014، مما أثار حملة عالمية لعودتهن، بدعم من شخصيات منها ميشيل أوباما قرينة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

ومنذ ذلك الوقت، ينشط تنظيم بوكو حرام المرتبط بـ"داعش" في تنفيذ الهجمات ضد المدنيين والعسكريين في دول نيجيريا والنيجر وتشاد.

وفي النيجر، قال مسئول محلي ومصدر أمني، السبت، إن 16 شخصا على الأقل قُتلوا في هجوم على قرية في جنوب غرب النيجر، حيث نفذ متشددون مرارا عمليات قتل للمدنيين هذا العام.

وأفاد رئيس البلدية، هاليدو تسيبو، بأن مسلحين مجهولين فتحوا النار خلال صلاة الجمعة في قرية ثيم بمنطقة تيلابري وقتلوا 16 شخصا.

وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش،» في تقرير صدر هذا الشهر، إن جماعات مسلحة في منطقتي تيلابري وتاهوا بالنيجر قتلت أكثر من 420 مدنيا، وطردت عشرات الآلاف من ديارهم عام 2021.