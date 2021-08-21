السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جامعة مطروح تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم

طلاب مطروح
طلاب مطروح

صرح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، بأن معامل الجامعة استقبلت طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021؛ لتسجيل رغباتهم بموقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح النجار، أنه تم تخصيص معملي كليتي التربية والسياحة والفنادق؛ لاستقبال الطلاب اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا، خلال أيام المرحلة والتي تمتد في الفترة من ٢١-٢٤ من أغسطس الجاري.

IMG-20210821-WA0016
طلاب مطروح 

ووجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب أثناء عملية التسجيل، وتيسير الإرشادات التي تساعد الطلاب على فهم آليات التنسيق، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بارتداء الماسك الطبي، واتباع الإجراءات الاحترازية بالمعامل، لمواجهة فيروس كورونا.

وكان صرح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، بأن إدارة الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021 في الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، بدءً من يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

IMG-20210821-WA0014
طلاب مطروح 

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص معامل الحاسب الآلي بكليتي التربية والسياحة والفنادق بالمجان لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى إلكترونيًا، والتي تستمر في الفترة من 21 حتى 25 أغسطس الجاري.

IMG-20210821-WA0013
طلاب مطروح 

وأكد رئيس جامعة مطروح  ضرورة التزام الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الماسك الطبي، مراعاة التباعد بين الطلاب، عدم التكدس أثناء الدخول والخروج، مراعاة الآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التفوق والنجاح.

IMG-20210821-WA0012
طلاب مطروح 
التنسيق الالكتروني الثانوية العامة جامعة مطروح موقع التنسيق الالكتروني مطروح

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

منع أي معلم لم يتلقى اللقاح من الدخول.. خطة «التعليم» لبدء العام الدراسي الجديد

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

بنصف قيمة عقده الحالى.. كواليس مفاوضات الزمالك مع عبدالله السعيد

توقعات الأرصاد ودرجات الحرارة خلال أسبوع

مفاجأة.. كارتيرون يعلن الاستغناء عن جنش

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

صور

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

مكاتب التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الأولى

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تطالب إسرائيل بعدم تغيير الأوضاع فى القدس

تضامنًا مع فلسطين.. مظاهرة لمنع سفينة إسرائيلية من تفريغ حمولتها بولاية فلوريدا

خطة متكاملة.. كواليس جهود مصر لبدء مباحثات السلام وتثبيت الهدوء فى غزة