جامعة مطروح تستقبل طلاب المرحلة الأولى لتسجيل رغباتهم

صرح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، اليوم السبت، بأن معامل الجامعة استقبلت طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2021؛ لتسجيل رغباتهم بموقع التنسيق الإلكتروني.

وأوضح النجار، أنه تم تخصيص معملي كليتي التربية والسياحة والفنادق؛ لاستقبال الطلاب اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا، خلال أيام المرحلة والتي تمتد في الفترة من ٢١-٢٤ من أغسطس الجاري.

طلاب مطروح

ووجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سُبل الراحة للطلاب أثناء عملية التسجيل، وتيسير الإرشادات التي تساعد الطلاب على فهم آليات التنسيق، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بارتداء الماسك الطبي، واتباع الإجراءات الاحترازية بالمعامل، لمواجهة فيروس كورونا.

وكان صرح الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، بأن إدارة الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020 /2021 في الفترة من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، بدءً من يوم السبت الموافق 21 أغسطس الجاري.

طلاب مطروح

وأوضح رئيس الجامعة أنه تم تخصيص معامل الحاسب الآلي بكليتي التربية والسياحة والفنادق بالمجان لتسجيل رغبات طلاب المرحلة الأولى إلكترونيًا، والتي تستمر في الفترة من 21 حتى 25 أغسطس الجاري.

طلاب مطروح

وأكد رئيس جامعة مطروح ضرورة التزام الطلاب المترددين على المعامل الجامعية بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من ارتداء الماسك الطبي، مراعاة التباعد بين الطلاب، عدم التكدس أثناء الدخول والخروج، مراعاة الآليات الخاصة في التعامل مع الأجهزة بالمعامل، متمنيًا لجميع الطلاب دوام التفوق والنجاح.