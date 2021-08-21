الرئيس العراقى يدعو إلى تعزيز التكاتف الدولى لاستئصال الإرهاب

حذر رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم السبت، من الاستخفاف بخطورة الإرهاب، فيما دعا إلى تعزيز التكاتف الدولي لاستئصال الإرهاب.

وقال صالح في تغريدة له، إن الحادث الإرهابي الجبان في الطارمية، والذي أسفر عن استشهاد عدد من أبنائنا في الحشد الشعبي يؤكد الحاجة لمواصلة الجهد الأمني ودعم الأجهزة الأمنية وعدم الاستخفاف بخطورة الإرهاب، وضرورة تعزيز التكاتف الدولي لاستئصال الإرهاب وعدم السماح بوجود ملاذات آمنة له في أي منطقة في العالم.

الحشد الشعبي

يذكر أنه قتل 3 عناصر من الحشد الشعبي ليل الجمعة الماضية في اشتباكات مع عناصر من تنظيم داعش، بعدما هاجم التنظيم مقر اللواء 12 التابع للحشد في محيط منطقة الطارمية الواقعة شمال بغداد، وفق ما أفاد مصدر أمني ومصدر في الحشد.

وأعلن العراق أواخر العام 2017 انتصاره على تنظيم داعش بعد طرد المسلحين من كل المدن الرئيسية التي سيطروا عليها في العام 2014.

وتراجعت مذاك هجمات التنظيم في المدن بشكل كبير، لكن القوات العراقية لا تزال تلاحق خلايا نائمة في مناطق جبلية وصحراوية، وتستهدف بين وقت وآخر مواقع عسكرية.

وتمكّن التنظيم في 19 يوليو من شنّ هجوم انتحاري في العاصمة بغداد عشية عيد الأضحى، قتل فيه 30 شخصًا وأصيب نحو 50 بجروح، غالبيتهم من الأطفال.

وتم تفجير برج للطاقة الكهربائية السبت في هجوم نسبته السلطات العراقية لتنظيم داعش، ما أدى إلى انقطاع مؤقت للمياه عن أجزاء من العاصمة، فيما كانت تجري القوات العراقية عملية عسكرية لمطاردة خلايا تنظيم داعش في الطارمية.

وتزايدت منذ بداية الصيف الهجمات على أبراج التغذية الكهربائية في العراق في وقت تواجه فيه البلاد نقصًا شديدًا بالكهرباء.

العملية العسكرية ضد عناصر تنظيم داعش غربي العراق

وكانت القوات الأمنية أطلقت الأربعاء الماضي، عملية عسكرية بمشاركة قوات الجيش وجهاز مكافحة الإرهاب والرد السريع وطيران الجيش والتحالف الدولي والقوة الجوية استهدفت فلول داعش غربي الأنبار.

وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي إن "العملية انطلقت بناءً على معلومات من وكالة التحقيقات والاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية بهدف ملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في صحراء الرطبة، وبأعداد أكثر من المعتاد".