«سعفان» و«الغضبان» يفتتحان مركز خدمة الشباك الواحد ومعمل اللغات التعليمي ببورسعيد

وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز خدمة الشباك الواحد ومعمل اللغات التعليمى و مركز تدريب شركة الضفائر بمديرية القوى العاملة ببورسعيد .

افتتح محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، مركز خدمة الشباك الواحد داخل مديرية القوى العاملة ببورسعيد، وذلك عقب مؤتمر موسع بديوان عام محافظة بورسعيد، فى إطار خطة الوزارة لتفعيل منظومة الشباك الواحد بمديريات القوى العاملة لتحقيق الانسيابية والسرعة فى الحصول على الخدمة، كما تم افتتاح مركز اللغات التعليمي، ومركز تدريب شركة الضفائر.

وتفقد الوزير والمحافظ، المكان المخصص لاستقبال المواطنين، والذي تم تصميمه بصورة تليق بالتعامل مع الجمهور فى سهولة ويسر وانسيابية بالعمل، مما يساعد على حسن سير العمل والسرعة في إنجاز الخدمات الجماهيرية المطلوبة، بعد أن تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بتطويره بأحدث التقنيات التكنولوجية المستخدمة، وبما يتماشى مع متطلبات العصر لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للعاملين بالمديرية، فضلًا عن خدمة المواطنين.

كما تم تفقد مركز اللغات التعليمي والتأكد من جاهزيته لاستقبال المتدربين، وتفقد مركز تدريب شركة سوموتومو (الضفائر) والتى توفر دورات تدريبية على أعلى مستوى وتؤهل لسوق العمل داخل الشركة.

وأشاد وزير القوى العاملة ومحافظ بورسعيد بالمراكز التدريبية المؤهلة على أعلى مستوى والتي تتيح أفضل البرامج التدريبية لجميع فئات المجتمع.

وأكد الوزير أن مركز خدمة الشباك الواحد يأتى فى إطار حرص الوزارة على تقديم الخدمات الجماهيرية الخاصة بها فى أفضل صورها مع حسن معاملة المواطنين وإرشادهم وتقديم المشورة لهم فى مختلف نواحى العمل بها.

وأكد محافظ بورسعيد أن افتتاح خدمة الشباك الواحد بالمديرية يعد إضافة للمنظومة التكنولوجية المتطورة التى شهدتها بورسعيد مؤخرًا فى كافة المجالات، والتى تساهم فى تحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال سرعة وانتظام تقديم الخدمة بما يتماشى مع أهداف التحول الرقمي فى النظم الإدارية ببورسعيد، بالإضافة للمراكز التدريبية المؤهلة على مستوى عالٍ والتي تساهم فى تأهيل المتدربين للعمل بالشكل الأمثل.