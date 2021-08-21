تفريغ 1200 سيارة وشحن 6300 طن صودا كاوية بميناء غرب بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة “CSAV RIO GRAND” وجنسيتها ليبيريا ويبلغ طولها 182 مترًا بغاطس 8.2 متر وعلي متنها 1200 سيارة لتفريغهم بالميناء.

كما استقبل الميناء السفينة SEYMA التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 121 متر والغاطس 6.5 متر وذلك لشحن 6300 طن صودا كاوية من الميناء.

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 26 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر وصول 4 سفن. بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينه حاويات وخروج سفينتين ومن المنتظر دخول 3 سفن كما سجل الميناء دخول سفينتين بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة سفينتين ومن المنتظر دخول سفينة.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ والشحن على الأرصفة.