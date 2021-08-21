محافظ القليوبية يكرم الثالث مكرر على الجمهورية في الثانوية علمي رياضة

استقبل اليوم عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية بمكتبه الطالب عمر أحمد عبد الرازق الثالث مكرر على الثانوية العامة شعبة علمي رياضة، وذلك لتكريمه بحضور أسرته والدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم لحصوله على المركز الثالث مكرر بمجموع 401 درجة.

كما قدم المحافظ له التهنئة على تفوقه وأبدى الطالب رغبته في الدراسة في مجال هندسة الحاسبات والمعلومات، ويأمل أن يدرس في إحدى الجامعات الكبرى حيث وعد المحافظ الطالب بالتنسيق مع إحدى الجامعات لتوفير منحة دراسية له تقديرًا لتفوقه.

وأكد المحافظ أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطالب وأسرته فرحتهم بهذا التفوق الذي لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، ولأولياء الأمور باعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لهم لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

فيما أعرب الطالب عمر أحمد عبد الرازق عن سعادته بتكريم محافظ القليوبية وحرصه على الاتصال به لتهنئته فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، واستقباله بمكتبه مما يعكس الجانب الإنساني والأبوي له، وليعطي له ذلك دفعة كبيرة وحافزًا لمواصلة مشواره التعليمي والتفوق في المراحل التعليمية القادمة.