السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

رفع 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

رفع 38 سيارة
رفع 38 سيارة

رفعت الجهات المعنية 38 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، في إطار جهودها لملاحقة الجرائم بشتى صورها في جميع المحافظات.

وشهدت الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة خلال الذروة الأولى من صباح اليوم السبت، انتظام حركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات وتأمين رحلات المواطنين، عبر المحاور والكبارى والطرق بالمحافظتين وسحب الكثافات مرورية وإزالة المعوقات المرورية.

وانتظمت حركة السيارات أعلى محاور الجيزة بشوارع الجيزة والنيل السياحى، والهرم والبحر الأعظم ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد والوراق والمريوطية وسط انتشار الخدمات بكل الطرق، وانسابت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، ويشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد سيولة مرورية.

محور 26 يوليو كثافات مرورية أمن سيارات حي شرق شبرا الخيمة 38 سيارة الجهات المعنية

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