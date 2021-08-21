تناول السكر أبرزها.. ما الذي يسبب التجاعيد عند المراهقين؟

سنوات المراهقة مليئة بالتحديات والتغييرات، إضافة إلى التعامل مع الضغط المتزايد في المدرسة وضغط الأقران، يحتاج المراهقون إلى التأقلم مع التغيرات الجسدية، و ليس من غير المألوف أن ينظر المراهق إلى المرآة ويكتشف الخطوط الدقيقة والتجاعيد على وجهه.

ووفقا لموقع “momjunction” نرصد في السطور التالية أسباب ظهور التجاعيد في سن المراهقة.

التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة

عادة ما يكون التعرض المطول لأشعة الشمس فوق البنفسجية هو السبب الأكثر شيوعًا للتجاعيد المبكرة، والمراهقون الذين يهملون ارتداء واقي الشمس أثناء وجودهم في الهواء الطلق تحت أشعة الشمس المباشرة، فقد يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتجاعيد المبكرة.

تناول السكر

تشير الدراسات إلى أن استهلاك السكر الزائد يمكن أن يسرع من عملية شيخوخة الجلد، ويخضع السكر في أجسامنا لعملية التحلل وهو تفاعل كيميائي بين السكر الحر والبروتينات أو الدهون، ويؤثر هذا على وظيفة البروتين ويضعف مرونة الجلد ويؤدي إلى ظهور التجاعيد وعلامات أخرى لشيخوخة الجلد المبكرة.

الإجهاد المفرط

قد يعاني المراهقون من الإجهاد بسبب العديد من التجارب المتعلقة بالمدرسة أو ضغط الأقران ويزيد الضغط الشديد أو المستمر من مستويات الكورتيزول، وهو هرمون تفرزه الغدد الكظرية عندما يعاني الجسم من الإجهاد، و يلاحظ أن الهرمون يزيد من جميع علامات الشيخوخة المبكرة في الجسم بما في ذلك ظهور تجاعيد الجلد المبكرة.

الحرمان من النوم

لقد وجدت الدراسات أن النوم غير الكافي يمكن أن يؤثر على وظيفة المناعة ، مما قد يؤثر على إنتاج الكولاجين، وقد يؤثر عدم كفاية الكولاجين على سلامة البشرة، ما يؤدي إلى الشيخوخة المبكرة.

التدخين أو التعرض للدخان

يمكن أن يؤثر دخان التبغ على جميع أجزاء الجسم بما في ذلك الجلد و يمكن للمركبات الموجودة في دخان التبغ تسريع علامات شيخوخة الجلد، مثل التجاعيد، عن طريق إعاقة إنتاج الكولاجين.

تعابير الوجه المتكررة

يمكن أن تتسبب حركات الوجه وتعبيراته المتكررة كالتحديق ورفع الحاجبين وشد الشفتين في تقلص متكرر للعضلات الأساسية، يمكن أن يسبب تجاعيد الجلد.

جفاف الجلد

يمكن أن يتسبب نقص الرطوبة الكافية في تقلص خلايا الجلد ، مما يزيد من ظهور الخطوط والتجاعيد.

قلة استهلاك المياه

قد يؤدي تناول كمية غير كافية من الماء إلى عدم وصول الماء الكافي إلى خلايا الجلد ويمكن أن يتسبب في النهاية في جفاف الجلد وتقشره.