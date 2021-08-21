منغوليا تسجل 1651 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة في منغوليا، 1651 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وبذلك ترتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 191 ألفا و904 إصابات.

وذكرت الوزارة - في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت - أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة في نفس الفترة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة بالفيروس التاجي إلى 896 حالة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بكوفيد-19 بلغت 182 ألفا و885 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة في منغوليا، أمس عن تسجيل 1841 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 190 ألفًا و253 إصابة.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.