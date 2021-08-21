أنجيلا ميركل: الجيش الأفغانى انهار بسرعة شديدة

أشارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم السبت إلى أنه كان هناك سوء تقدير لمقاومة الجيش الأفغاني لمقاتلي حركة طالبان.

وقالت خلال حدث انتخابي "انهار الجيش بسرعة شديدة... توقعنا أن تكون المقاومة أقوى".

وذكرت أن التركيز الآن ينصب على إنقاذ الناس من أفغانستان، لكن تتعين في وقت لاحق مناقشة ما تم تحقيقه وما لم يتحقق.

وسيطرت طالبان على العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد بعد زحفها الخاطف في ربوع البلاد مما فاجأ الغرب.

وقد أعلن الجيش الألماني، الجمعة- في تغريدة عبر (تويتر)- أنه تم إجلاء أكثر من 1600 شخص من العاصمة الأفغانية كابول عبر 11 رحلة جوية.

وذكرت قناة «دويتشه فيله» الألمانية، الناطقة باللغة الإنجليزية، أن أحدث رحلة تمت عبر طائرة نقل عسكرية من طراز (إيرباص إيه 400 إم) كانت تحمل على متنها 161 شخصًا، وقد هبطت في طشقند عاصمة أوزبكستان في وقت مبكر اليوم.

وأضاف الجيش الألماني أنه من المتوقع أن تغادر المزيد من الرحلات الجوية اليوم، وتعهدت الحكومة الألمانية بمساعدة جميع المواطنين الألمان والموظفين الأفغان المحليين الذين عملوا لصالح الجيش الألماني والجماعات الإغاثية والمؤسسات الإخبارية في نقلهم خارج أفغانستان.

وصرح الجنرال ينس أرلت، الذي يقود ميدانيًا عمليات إجلاء الجيش الألماني في أفغانستان، بأن عمليات الإجلاء أعيقت بسبب العدد الكبير للأشخاص المتواجدين خارج المطار على أمل الصعود على متن الطائرات المغادرة لأفغانستان.

وفي سياق متصل، عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، ظهرت مخاوف أمريكية من خصوم الحركة.

وأعلن مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، جيك سوليفان، أن الحكومة الأمريكية تركز بشدة على احتمال شن جماعة مثل ولاية خراسان، التابعة لتنظيم داعش الإرهابى، هجومًا إرهابيًا في أفغانستان.

وأوضح سوليفان، فى تصريحات لشبكة "إن بي سي نيوز"، أن إخراج الأمريكيين من أفغانستان عملية محفوفة بالمخاطر بالنظر إلى الأسئلة المتعلقة بما إذا كانت حركة طالبان ستواصل السماح بالمرور الآمن إلى المطار وحالات طارئة أخرى، مثل هجوم محتمل من جماعة متطرفة مثل ولاية خراسان.