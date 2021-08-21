الأموال العامة: ضبط تاجر عملة بحجم تعاملات 6 ملايين جنيه

نجحت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، في ضبط شخص يشترك مع شقيقه في تجارة العملة وجمع مدخرات المصريين بدول أجنبية بنظام المقاصة وأسعار السوق السوداء، بحجم تعاملات قرابة 6 ملايين جنيه.

تفاصيل ضبط تاجر عملة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص «متواجد بإحدى الدول» وشقيقه، مقيمين بمركز شرطة نبروه في الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي يتمثل فى قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للمتهم الثانى بنظام المقاصة، والذي يقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة، من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية، أو تسليمها نقداً مقابل حصولهما على عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الأول والمتواجد حالياً خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقاً للفحص المستندى (5.500.000 جنيه- خمسة ملايين وخمسمائة ألف جنيه).

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام صاحب استوديو تصوير، له معلومات جنائية ومقيم بالدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، والاستيلاء على أموالهم زاعماً مقدرته على تسفيرهم إلى الخارج وتوفير فرص عمل لهم بها بمهن مختلفة، متخذاً من مسكنه واستوديو التصوير الخاص به الكائن بذات محل إقامته وكراً لمزاولة نشاطه.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته (5 جوازات بأسماء أشخاص مختلفين- أجندة مدون بها أسماء ضحاياه من راغبى السفر للخارج والمهن المطلوب العمل بها، والمبالغ المالية المتحصلة منهم- مبلغ مالى من حصيلة نشاطه الإجرامي)، وبمواجهته اعترف بممارسته نشاطه الإجرامي، والمبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه.