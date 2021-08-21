السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

بـ3 معامل.. انطلاق التنسيق الإلكتروني بجامعة الأقصر (صور)

التنسيق الالكتروني
التنسيق الالكتروني

انطلق، اليوم السبت، بمعامل جامعة الأقصر، التنسيق الإلكتروني المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة الراغبين في تسجيل الرغبات بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر.

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التنسيق الالكتروني 

وأشار الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، إلى أن تسجيل رغبات المرحلة الاولى يبدأ اعتبارًا من اليوم السبت 21 أغسطس ولمدة 5 أيام تنتهى مساء الاربعاء 25 أغسطس بحد أدنى 5ر362 درجة بنسبة 88.41% للعلوم و328 درجة بنسبة 80% للرياضيات و369.5 بنسبة 65.73 للادبى، موضحًا أنه تم تجهيز ثلاثة معامل بطاقة 150 جهاز كمبيوتر، بكليات الحاسبات والمعلومات والسياحة والفنادق والفنون الجميلة.

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التنسيق الالكتروني 

وأوضح الدكتور محمد محجوب، إلى أنه تيسيرًا على الطلاب يتواجد بمعامل الحاسب الآلي بالجامعة المختصين من شبكة المعلومات وشئون التعليم والطلاب، لمساعدة الطلاب في تسجيل الرغبات بشكل صحيح، مؤكدا على ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات وتعقيم مقار التنسيق وتهيئة الجو الملائم للطلاب خلال إجراءات التنسيق.

جدير بالذكر أن شملت  الاستعدادات الجارية بالمدن الجامعية بجامعة الأقصر، لاستيعاب الطلاب الجدد تزامنا مع قرب بدء الدراسة بالكليات الجديدة بمدينة طيبة.

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التنسيق الالكتروني 

تفقد الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أعمال تجهيز ورفع كفاءة العمارات السكنية لطلاب الجامعة بمدينة طيبة الجديدة.

ورافقه الدكتور ربيع محمد رفعت، المستشار الهندسي لجامعة الأقصر، والدكتور محمد زكريا، مدير المركز الاستشاري بجامعة اسوان، وجمال سيد، أمين عام الجامعة المساعد.

وتابع رئيس جامعة الأقصر، سيرأعمال التشطيبات النهائية وما وصلت إليه نسب التنفيذ، مشددا على سرعة الانتهاء قبل بدء العام الجامعي الجديد، والتأكد من تطبيق المواصفات الفنية المطلوبة.

وخصص الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، استراحة لأعضاء هيئة التدريس مزودة ب42 مكيفا، وكذلك مطبخا ومطعمين لأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

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وائل لطفي

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