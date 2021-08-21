«أسرتها أكدت عدم وجود خلافات».. التحقيقات في انتحار طالبة قفزا من الطابق الخامس بالشروق

واصلت نيابة الشروق وبدر اليوم السبت متابعة التحقيقات في واقعة انتحار طالبة جامعية قفزا من الطابق الخامس من شرفة شقتها بنطاق قسم شرطة الشروق التابعة لمحافظة القاهرة، وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفية عقب انتهاء الطب الشرعي من حسم الشبهة الجنائية الخاصة بالقاء المتوفيه لنفسها أم أن شخص قادم بإلقائها بقصد قتلها.

أسرة الطالبة المنتحرة يؤكدون عدم وجود خلافات

واستمعت النيابة لأقوال أسرتها للوقوف على ملابسات الحادث، حيث أكدت الأسرة على عدم وجود خلافات بينها وبينهم تدفعها إلى الانتحار وأنهم فوجئوا بما فعلت، وهو الأمر الذي أكده الجيران وشهود العيان الذين تم الاستماع لأقوالهم.

وكلفت النيابة في وقت سابق بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المثبتة بالمحال والشارع محل الحادث وتفريغها.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الشروق بلاغا من الأهالى بسقوط فتاة من علو بأحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين سقوط ا ع، 20 سنة ، مصابة بكسور متعددة بجميع أنحاء الجسم، وتم نقلها للمستشفى ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة بداخلها.

وبعمل التحريات تبين أن المتوفاة طالبة بكلية الحقوق بإحدى الجامعات وجار سؤال أسرتها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.