السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

اليوم.. الأنبا يؤانس يترأس صلاة القداس الختامي لاحتفالات صوم العذراء مريم

الانبا يؤانس
الانبا يؤانس

ترأس الأنبا يؤانس اسقف اسيوط، اليوم السبت صلاة القداس الإلهي لليلة الختامية لأحتفالات صوم السيدة العذراء مريم.

الليلة الختامية بدير درنكة

يتوافد الأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم السبت، على دير السيدة العذراء مريم بجبل درنكة بمحافظة أسيوط، في الليلة الختامية لصوم القديسة مريم.

ويترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، مساء اليوم، عشية ليلة ختام صوم العذراء مريم بالدير، ثم يعقبها صلوات التسبحة بمشاركة الآلاف من الأقباط من مختلف محافظات مصر.

وتحتفل الكنائس  القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد انتقال السيدة العذراء مريم، يوم الأحد المقبل، من خلال تنظيم صلوات القداسات الإلهية بالكنائس.

صوم العذراء

يعد صوم السيدة العذراء مريم من الأصوام التي يحرص الشعب القبطي على صيامها تقديرًا لمكانة السيدة السيدة مريم، ويمتنع فيه الصائمون عن تناول اللحوم و يكتفون بتناول المأكولات بالزيت فقط،  ويسمح في صوم العذراء بتناول الأسماك باعتباره من أصوام الدرجة الثانية، وهناك البعض يمتنع فيه عن أكل الأسماك، ولكن البعض يصومه بزهد وتقشف زائد ويكتفي بتناول المأكولات بدون زيوت.

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