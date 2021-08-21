السبت 21 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: لجنة لمتابعة توزيع الأسمدة بالمحافظات

الأسمدة
الأسمدة

قال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح، إن المحاصيل الصيفية خلال  هذه المرحلة ليست في احتياج للأسمدة الأزوتية باعتبارها في المرحلة النهاية وقاربت على الحصاد، وينصح المزارعين بعدم إضافة أسمدة أزوتية للزراعات خلال هذه المرحلة وان الوزارة مستعدة لتوصيل ما تبقى للمزارعين من احتياجات سمادية لمحصول القصب للمحافظات الصعيد، وكذلك توفير السماد للمحاصيل الصيفية التي تم زراعتها زراعة متأخرة، وحتى يصل  المحصول إلى الإنتاجية المرضية.

وقال الشناوي، في تصريحات لـ"الدستور"، إن وزارة الزراعة لن تتوقف عن ضخ الأسمدة إلى محافظات الصعيد، وحتى يتحقق الاكتفاء التام لجميع المزارعين، مشيرا إلى أن توزيع الأسمدة للموسم الصيفي، وأنه ستم مد هذا الموعد لحين استكمال كافة الاحتياجات للموسم الصيفي من الأسمدة، وهناك توجهات صارمة بمحصول كل من له حق على الأسمدة الصيفية.

وأوضح الشناوي أن المحاصيل الصيفية مطمئنة والمؤشرات لمحاصيل القطن والذرة بأنواعها والأرز مبشرة وأن هناك زيادة في الإنتاجية، حيث أن كل المحاصيل في مرحلة النضج، وأن هناك دلالة على زيادة الإنتاجية حتى مع ارتفاع درجات الحرارة المتزايد خلال شهر أغسطس، والتي أثرت على محاصيل الخضر وكذلك الفاكهة.

ومن جهته، قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي للوزارة، إن وزارة الزراعة شكلت لجنة لمتابعة الأسمدة في المحافظات والتنسيق الكامل لوصول الأسمدة لمستحقيها، كما تم تكليف مديري المديريات بمتابعة ملف الأسمدة من خلال منظومة كارت الفلاح الذكي.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة متابعة منظومة الأسمدة في المحافظات وصرف المقررات السمادية للمزارعين بعد إجراء معينات على أرض الواقع على رأس الحقل من خلال مديريات الزراعة في المحافظات.

الزراعة لجنة لمتابعة توزيع الأسمدة للمحافظات ولن نتوقف

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