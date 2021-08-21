السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

ذكرى رحيل الأرشيدياكون حبيب جرجس.. صاحب الفضل في تطوير «الإكليريكية» بالقاهرة

الأرشيدياكون حبيب
الأرشيدياكون حبيب جرجس

تُحيى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، ذكرى رحيل الأرشيدياكون حبيب جرجس الـ70.

يقول ماجد كامل الباحث في التراث القبطي، إن الأرشيدياكون حبيب جرجس قامة دينية كبيرة جدا، وصاحب دورًا أصيلًا في نشأة وتطوير الكلية الإكليريكية بالعصر الحديث.

وأوضح أن الكلية الإكليريكية نشأت في عهد البابا كيرلس الخامس، بطريرك الكنيسة القبطية رقم 112، وكان المدير الأول لها هو يوسف بك منقريوس، بعدها التحق الطالب حبيب جرجس بالكلية الإكليريكية منذ افتتاحها في 29 نوفمبر 1893، ثم انكب على مكتبة البطريركية ينهل من كنوزها، وتخرج منها عام 1898، وعمل بعدها مدرسا بها في نفس العام، وتحديدا في يوم 8 مايو 1899.

وأضاف الباحث في التراث القبطي، أنه بعد وفاة الناظر الأول للمدرسة الإكليريكية المرحوم يوسف بك منقريوس، في 12 سبتمبر 1918، أصدر البابا كيرلس الخامس قرارا بابويًا بتعيين حبيب جرجس ناظرًا لها. 

تطوير الكلية الإكليريكية: 

بعد صدور القرار بتعيين حبيب جرجس ناظرًا للمدرسة الإكليريكية، قام بوضع ما يعرف في مصطلحنا الحالي بالرؤية المنهجية لتطوير الدراسة بالكلية وهي: زيادة عدد طلاب المدرسة، واختيارهم من حملة الشهادات الدراسية، زيادة عدد المدرسين الأكفاء بالمدرسة، تدريس مواد المنطق، والفلسفة، والتربية، وعلم النفس، واللغة العبرية واللغة اليونانية، والعناية باللغتين العربية والإنجليزية.

كما وضع برامج راقية في كل العلوم الدينية وغيرها مما يدرس بالمدرسة، إعداد الداخلية بالمدرسة إعدادا تاما ليضمن للطلاب الراحة والمعيشة الهادئة.

واستكمل “كامل” أن عدد الطلبة وقت  أن تسلم حبيب جرجس إدارة المدرسة كان لا يزيد عن الخمسين، فقام بإرسال خطاب إلى الآباء المطارنة، وطلب منهم أن يرسلوا  إلي المدرسة من يرغبون في رسامتهم كهنة  لتعليمهم،  وكانت الخطوة الثانية التي اهتم بها هي زيادة عدد المدرسين بعد أن كانوا لا يزيدون عن ستة، ولكن مع جهود حبيب جرجس وصل العدد إلى تسعة عشر مدرسا.

وتابع: وجه حبيب جرجس نداءً إلى أعضاء المجلس الملي لدعم وتطوير مبنى المدرسة بمهمشة بما يليق بالمدرسة في عهدها الجديد، كما قام بتأسيس ما يعرف بـ “جمعية خريجي المدرسة الإكليركية” لمتابعة الخريج بعد تخرجه من المدرسة. 

الكنيسة القبطية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية البابا كيرلس البابا كيرلس الخامس القبطية الأرثوذكسية لكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأرشيدياكون حبيب جرجس لأرشيدياكون حبيب جرجس الباحث في التراث القبطي

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

مفاجأة.. كارتيرون يعلن الاستغناء عن جنش

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

تفاصيل صدام «جنش» مع كارتيرون قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

الأهلي يتقدم على المصرى بثلاثية فى شوط أول مثير

نجوم الفن فى عزاء السيناريست فيصل ندا

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تكشف تفاصيل إسقاط صواريخ إسرائيلية فى سوريا

ميركل تجرى زيارة إلى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

«كنائس فلسطين» تدعو كنائس العالم لإدانة انتهاكات الاحتلال للأقصى