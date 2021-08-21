تجديد حبس صاحب محل مواد غذائية للاتجار بالعملة فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس صاحب محل مواد غذائية 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام صاحب محل للمواد الغذائية "يحمل جنسية أجنبية"، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذًا من المحل الخاص به الكائن بدائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه المؤثم بالمخالفة للقانون بقصد التربح.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم عمل كمين وألقي القبض على المتهم أثناء تواجده بالمحل الخاص به حال قيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، وبتفتيشه عثر بحوزته عملات "أجنبية ومحلية" وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بممارسة نشاطه الإجرامى وترويج المضبوطات على عملائه بقصد التربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.