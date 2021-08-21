«الأرصاد»: طقس اليوم حار رطب نهارا معتدل ليلا على معظم الأنحاء

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس اليوم السبت حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأفاد الخبراء بأن الظواهر الجوية من المتوقع أن تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 26

بلطيم 33 25

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 37 22

بورسعيد 33 25

دمياط 33 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 38 24

السويس 36 24

العريش 34 25

رفح 34 24

رأس سدر 38 24

نخل 35 19

نويبع 39 28

طابا 37 25

كاترين 32 16

الطور 34 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 26

بني سويف 37 24

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 24

قنا 40 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

ادفو 42 27

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 40 26

الشلاتين 37 27

ابو رماد 36 28

حلايب 35 28

رأس حدربة 43 29





أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة 42 30

المدينة 45 32

الرياض 44 30

المنامة 40 34

أبوظبي 42 33

الدوحة 40 34

الكويت 42 29

دمشق 38 24

بيروت 32 28

عمان 35 22

القدس 31 24

غزة 32 26

بغداد 45 28

مسقط 33 30

صنعاء 28 16

الخرطوم 37 27

طرابلس 32 24

تونس 33 23

الجزائر 28 24

الرباط 27 19



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 32 18

إسطنبول 29 22

إسلام أباد 34 25

نيودلهي 29 26

جاكرتا 31 23

بكين 30 22

كوالالمبور 29 24

طوكيو 33 26

أثينا 33 24

روما 33 20

باريس 27 16

مدريد 35 19

برلين 23 15

لندن 22 15

مونتريال 32 22

موسكو 23 14

نيويورك 27 22

واشنطن 29 23

نواكشوط 31 26

أديس أبابا 21 13