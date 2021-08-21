السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

باستعراضات مبهرة.. محمد رمضان يبدأ حفله الغنائى بالساحل الشمالى

حفل محمد رمضان
حفل محمد رمضان

بدأ الفنان محمد رمضان حفله الغنائي الذي يقام حاليًا بجولف بورتو مارينا الساحل الشمالي، وسط عدد كبير من الجمهور ومحبيه، وحرص على بدء الحفل باستعراضات مبهرة.

وكان محمد رمضان قد انتهى من بروفات الحفل مساء أمس الخميس، وسط عدد من الجمهور، ويقدِّم «رمضان» خلال الحفل عدداً كبيراً من أغنياته الجديدة منها «مافيا، فيرستشي، ثابت، يا حبيبي، بوم بوم، وعلى الله».

 

يذكر أن محمد رمضان طرح أحدث أعماله الغنائية منذ يومين بعنوان "على الله" وحصدت أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة في أقل من يومين على طرحها.

 

الأغنية من كلمات وألحان إسلام شندي ومن توزيع ديزل، والكليب مونتاج وتصحيح ألبون وجرافيكس عمرو عاكف.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:"علي الله علي الله انا ماشي فيها كدا علي الله علي الله علي الله انا ماشي فيها كدا علي الله احب اجيبها وهي طايره اخش في الحيطه اوقعها ١ ٢ ٣ ٤ هاتلي شله وهسمعها انتوا هلس خيش وقش بضاعه بايظه هنرجعها انا الحقيقي دي الحقيقة عالمزيكا لساني اطول من برج ايفل حطيت عالوحش عديت الليفيل انا كابوسك Egyptian eagle انت شغلتي لو مبسوط اخليك تتقفل منا ماشي علي الله علي الله علي الله انا ماشي فيها كدا علي الله علي الله علي الله".

 

أغنية “على الله” من كلمات وألحان إسلام شندي ومن توزيع ديزل، ومونتاج وتصحيح ألبون وجرافيكس عمرو عاكف.

وظهر الفنان فيها وهو يرتدي الملابس البدوية، لتحقق الأغنية طفرة هائلة وتتصدر موقع "يوتيوب" خلال 12 ساعة فقط من إطلاقها، والأغنية الجديدة التي صورها أثناء تواجده في منطقة الساحل الشمالي وصورها بين أبناء البدو من إنتاجه الخاص، وهي الأغنية من كلمات وألحان إسلام شندي ومن توزيع ديزل، والكليب مونتاج وتصحيح ألبون وجرافيكس عمرو عاكف.

وكان آخر أعمال محمد رمضان في دراما رمضان هذا العام بعدما قدم مسلسل "موسى" وهو من بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولي، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدية الجريئة.

محمد رمضان رمضان حفل محمد رمضان الساحل الشمالى أغنية على الله

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