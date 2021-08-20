السعودية تستقبل أولى رحلات المعتمرين القادمين من الخارج

أنهت جوازات مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة إجراءات أولى رحلات المعتمرين القادمين من خارج المملكة لأداء مناسك العمرة، مساء اليوم الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه جرى إعداد خطة متكاملة لتقديم جميع الخدمات لضيوف الرحمن، وفق الإجراءات الاحترازية و التدابير الوقائية، أثناء إنهاء إجراءات دخولهم بكل يسر وسهولة، باستخدام أحدث الأجهزة التقنية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة تويتر، منذ قليل، عن وصول أولى طلائع معتمري الخارج إلى المملكة عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية، حفاظًا على صحة وسلامة ضيوف الرحمن.

وتقوم حاليا وزارة الحج والعمرة باستقبال المسؤلين من الدول الإسلامية التى تسمح لهم بتسيير رحلات العمرة لمناقشة حول تنظيم رحلات العمرة.

وقد أعلنت المملكة عن رفع الطاقة الاستيعابية إلى 60 ألف معتمر موزعة على 8 فترات تشغيلية، حيث يتم إصدار التصاريح من خلال تطبيقي "اعتمرنا وتوكلنا" وسط منظومة متكاملة من الخدمات والتدابير الوقائية، وتتم عملية تنظيم دخول المعتمرين إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة، ووفق الإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية مناسك العمرة من خلال المسارات الافتراضية والمواقع المحددة التي يؤدون فيها الصلوات.