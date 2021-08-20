فى أول أيام مهرجان الأزبكية.. إقبال كبير من الأسر والوافدين والشباب

شهدت منطقة سور الأزبكية بميدان العتبة إقبالًا كبيرًا من قبل محبي القراءة واقتناء الكتب منذ ظهر اليوم الجمعة وحتى وقت متأخر من مساء اليوم وذلك بعدما انطلق اليوم المهرجان الرابع لسور الأزبكية للكتاب والذي سوف يستمر حتى العاشرة من شهر ديسمبر المقبل.

وكان المقبلون على المهرجان المخفض اليوم من مختلف الأعمار وكان أبرزهم العائلات الذين اصطحبوا أطفالهم معهم لشراء مستلزماتهم من الكتب كما تواجد عدد ملحوظ من الشباب والفتيات منهم الوافدون من دول أجنبية وأعداد محدودة من كبار السن وسط أجواء تملؤها السعادة والترفيه.

مهرجان الأزبكية

قال منير إمام، أحد الطلاب الوافدين من دولة ماليزيا للدراسة بجامعة الأزهر الشريف وهو من زوار السوق في أول أيام المهرجان، إنه يعيش في مصر منذ أكثر من ثلاث سنوات واعتاد الذهاب إلى سور الأزبكية لشراء الكتب المفضلة لديه وأيضًا المراجع الخاصة بدراسته وأنه رأى أن المهرجان فرصة جيدة لشراء الكتب التي يريدها خاصة أنه بالتأكيد المكتبات سوف تعرض أفضل ما لديها، مشيرًا إلى أنه حرص على الذهاب إلى المهرجان في أول ساعات انطلاقه وذلك لكي يجد ما يريد قبل أن تخطفها الأيدي.

مهرجان الأزبكية

من جانبها، قالت إكرام مصطفى مدرسة بوزارة التربية والتعليم وضمن الزائرين لسور الأزبكية اليوم، إنها حرصت اليوم على التواجد في المهرجان لشراء قصص ومجلات الأطفال لأولادها وأيضًا بعض الكتب التي تفضلها، مشيرة إلى أن الكتب تكون مخفضة للغاية وأيضًا يكون هناك مجال "للفصال" ويمكن الحصول على كمية من الكتب بثمن كتابين أو ثلاثة من أماكن أخرى.

وأضافت أن ظروف فيروس كورونا أثرت بشكل كبير على عادتها المحببة منذ طفولتها وهي شراء الكتب وأنها حرمت من النزول لهذا الغرض لأكثر من عام، ولكن بعد أن هدأت الأمور قررت النزول لتعويض ما فاتها من شراء الكتب خلال هذه الفترة.