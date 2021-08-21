إصابة 10 أشخاص فى حادثين منفصلين بطريق الإسكندرية مطروح

أصيب اليوم 10 أشخاص في حادثين مختلفين بطريق الإسكندرية مطروح وتم نقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وحصلت الدستور على أسماء المصابين في الحادث الأول والذي وقع إثر انقلاب سيارة ملاكي في طريق العميد أمام النقطه الطبية وهم "رضا محمد حسن أحمد ٤٤سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، رودينا رضا محمد ١٠سنوات، يس رضا محمد ٦سنوات مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، مروان محمد عبدالحميد ١٢سنة، ملك رضا محمد ١٢سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمه بالوجة وكدمات وسحجات بالجسم، هبة محمد مصطفى ٤٠سنة مصابة بجرح قطعي بالرأس وإشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم".





وأصيب في الحادث الثاني والذي وقع إثر تصادم سيارة " تمناية" بسيارة نقل بتل العبس"محمد عصام مرسي ٢١سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، وحبيبة عصام مرسي ١٦سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات بالجسم، وسناء عبدالحميد مسعود ٥٦سنة مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم، عصام مرسي علاء ٦١سنة مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعي بفروة الرأس وكدمات وسحجات بالجسم ".



وتم علي الفور إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة حيث تم تحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة .



نصائح لتجنب حوادث الطرق

يمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها:

- عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

- تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة.

- عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة.

- الانتباة إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين.

- اتباع إرشادات الأزمات، والطرق، والإشارات الضوئيّة.

- التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.

- عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة.

- المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة.

- القيام بالواجبات والمسئوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

