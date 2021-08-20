الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة زوجة الحضرى فى حادث مرورى بالشيخ زايد

صابرين زوجة عصام
صابرين زوجة عصام الحضري

تعرضت صابرين زوجة عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، منذ قليل، لحادث سير في مدينة الشيخ زايد.

وأسفر الحادث عن إصابة زوجة الحضري بإصابات طفيفة إضافة إلى وجود بعض التلفيات في السيارة في مدينة الشيخ زايد.

وأجريت الإسعافات الأولية لزوجة اللاعب وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا بحدوث حادث تصادم سيارة بمدينة الشيخ زايد وجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين تعرض صابرين زوجة عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر السابق لحادث في منطقة الشيخ زايد، بالسيارة الخاصة بها.

وبإجراء التحريات تبين أن، السيارة انحرفت بشكل سريع بسبب وجود رمال على الأسفلت مما أدى إلى عدم السيطرة على السيارة وارتطامها بإحدى السيارات الواقفة.

زوجة عصام الحضري حارس مرمى منتخب مصر حادث سير مدينة الشيخ زايد إصابة زوجة الحضري

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

تفاصيل صدام «جنش» مع كارتيرون قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

أحمد سعد يحتفل بعقد قرانه على علياء بسيونى غدًا

«On Time Sports» تعلن إيقاف مدحت شلبى لنهاية الموسم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

نجوم الفن فى عزاء السيناريست فيصل ندا

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

مصنع السلمون والتونة فى بورسعيد

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة.. ماذا حدث فى هجوم إسرائيل ضد سوريا؟

كيف ترى إسرائيل سقوط كابول فى يد «طالبان»؟

سارة شريف تكتب: حرائق السلام