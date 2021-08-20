إصابة زوجة الحضرى فى حادث مرورى بالشيخ زايد

تعرضت صابرين زوجة عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر السابق، منذ قليل، لحادث سير في مدينة الشيخ زايد.

وأسفر الحادث عن إصابة زوجة الحضري بإصابات طفيفة إضافة إلى وجود بعض التلفيات في السيارة في مدينة الشيخ زايد.

وأجريت الإسعافات الأولية لزوجة اللاعب وأخطر اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقت شرطة النجدة، بلاغا بحدوث حادث تصادم سيارة بمدينة الشيخ زايد وجود مصابين.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين تعرض صابرين زوجة عصام الحضري، الحارس التاريخي لمنتخب مصر السابق لحادث في منطقة الشيخ زايد، بالسيارة الخاصة بها.

وبإجراء التحريات تبين أن، السيارة انحرفت بشكل سريع بسبب وجود رمال على الأسفلت مما أدى إلى عدم السيطرة على السيارة وارتطامها بإحدى السيارات الواقفة.