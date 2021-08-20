عرض فيلم جيمس بوند الجديد فى سبتمبر

ذكر الحساب الرسمي لسلسلة أفلام جيمس بوند الشهيرة على تويتر اليوم الجمعة أن موعد العرض العالمي الأول للفيلم الجديد من السلسلة والذي يحمل اسم (نو تايم تو داي) أو "لا وقت للموت" هو 28 سبتمبر .

وجاء الإعلان ليدحض شكوكا في وسائل إعلام معنية بالترفيه بشأن موعد العرض الأول وقالت إنه قد يتأجل مجددا بسبب زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في بعض مناطق العالم مما أدى لتراجع حاد في شباك التذاكر في دور العرض السينمائي في الأسابيع الماضية.

وذكرت تغريدة على حساب بوند على تويتر أن العرض العالمي الأول للفيلم سيقام في لندت في 28 سبتمبر.

وتم تأجيل موعد عرض الفيلم ثلاث مرات منذ بدء الجائحة في مارس 2020 مع إغلاق دور العرض السينمائي حول العالم لأبوابها.

وأفلام بوند من بين الأكثر قيمة وأهمية في هوليوود إذ تمكن فيلم (سبكتر) في 2015 من جمع 880 مليون دولار من شباك التذاكر حول العالم بينما جمع (سكاي فوول) في 2012 أكثر من مليار دولار عالميا.

وفي سياق آخر، قالت شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية إن شركة أمازون، اقتربت من إبرام صفقة للاستحواذ على "إم جي إم استوديوز" MGM Studios، المالك المشارك لسلسلة جيمس بوند وغيرها من المسلسلات السينمائية والتلفزيونية ، بمقابل قد يصل لنحو تسعة مليارات دولار ، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

​​​​​ومن المتوقع الإعلان عن الصفقة اليوم الثلاثاء، وفقًا للشبكة الأمريكية، وسيكون هذا أكبر استحواذ لشركة أمازون منذ أن اشترت Whole Foods في عام 2017 مقابل 13.7 مليار دولار، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في وقت سابق أمس أن الصفقة قد تعلن هذا الأسبوع.



وتهتم أمازون بالحصول على المزيد من المحتوى التلفزيوني والأفلام لخدمة برايم فيديو Prime Video الخاصة بها لأنها تتنافس مع "نت فليكس" وديزني وخدمات بث الفيديو الأخرى، وتعد "إم جي إم استوديوز" مناسبة بشكل طبيعي لأي خدمة بث نظرًا لمحتواها الهائل.