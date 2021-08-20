الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«البنانا والعوامة الكرسي» أبرز الوسائل الترفيهية بالجزر النيلية في أسوان (صور)

الجزر النيلية
الجزر النيلية

باتت "الجزر النيلية" في أسوان قبلة الأهالي في العطلات للتنزه، حيث إنها تتمتع بموقع جغرافي في غاية الروعة لإطلالتها المباشرة على ضفاف النيل، بالإضافة إلى أنها تتميز بوجود بعض الأماكن التي يستطيع الأهالي السباحة فيها.

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الجزر النيلية في أسوان 

وشهدت الجزر النيلية خاصة الموجودة في قرية غرب سهيل النوبية، تأجير عدد من الشباب للوسائل الترفيهية والتي من أبرزها لعبة الموزة أو المعروفة باسم «البنانا» وهي عبارة عن لعبة تضم عدد من المقاعد يستقلها الشباب للمرح في المياه، ويرتدون اللايف جاكيت.

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الجزر النيلية في أسوان 

كما استمتع الأهالي بلعبة أخرى وهي العوامة الكرسي، وهى عوامه بلاستيكية على شكل كرسي، يستقلها الأطفال والشباب بالأعمار المختلفة أثناء السباحة في مياه نهر النيل، كوسيلة ترفيهية مميزة لهم وتجربة جديدة أيضًا لقضاء أوقات ممتعة ومرحة.

الجزر النيلية في أسوان
الجزر النيلية في أسوان
الجزر النيلية في أسوان
الجزر النيلية في أسوان
الجزر النيلية في أسوان
الجزر النيلية في أسوان
الجزر النيلية في أسوان
الجزر النيلية في أسوان
الجزر النيلية في أسوان
الجزر النيلية في أسوان
الجزر النيلية في أسوان
الجزر النيلية في أسوان
أسوان اطفال الطقس اقبال السباحه سعادة درجة حرارة مياه النيل ارتفاع درجة حرارة منسوب المياه الاماكن

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