«البنانا والعوامة الكرسي» أبرز الوسائل الترفيهية بالجزر النيلية في أسوان (صور)

باتت "الجزر النيلية" في أسوان قبلة الأهالي في العطلات للتنزه، حيث إنها تتمتع بموقع جغرافي في غاية الروعة لإطلالتها المباشرة على ضفاف النيل، بالإضافة إلى أنها تتميز بوجود بعض الأماكن التي يستطيع الأهالي السباحة فيها.

الجزر النيلية في أسوان

وشهدت الجزر النيلية خاصة الموجودة في قرية غرب سهيل النوبية، تأجير عدد من الشباب للوسائل الترفيهية والتي من أبرزها لعبة الموزة أو المعروفة باسم «البنانا» وهي عبارة عن لعبة تضم عدد من المقاعد يستقلها الشباب للمرح في المياه، ويرتدون اللايف جاكيت.

الجزر النيلية في أسوان

كما استمتع الأهالي بلعبة أخرى وهي العوامة الكرسي، وهى عوامه بلاستيكية على شكل كرسي، يستقلها الأطفال والشباب بالأعمار المختلفة أثناء السباحة في مياه نهر النيل، كوسيلة ترفيهية مميزة لهم وتجربة جديدة أيضًا لقضاء أوقات ممتعة ومرحة.

الجزر النيلية في أسوان

الجزر النيلية في أسوان

الجزر النيلية في أسوان

الجزر النيلية في أسوان

الجزر النيلية في أسوان