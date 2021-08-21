السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

دراجتك صحتك..

رابط موقع حجز دراجات وزارة الشباب والرياضة

دراجات
دراجات

رابط موقع حجز دراجات وزارة الشباب والرياضة.. يبحث كثير من الشباب والعديد من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل" عن الرابط الرسمي لموقع وزارة الشباب والرياضة لحجز الدرجات في وزارة الشباب والرياضة من خلال موقع الوزارة في مبادرة "دراجتك صحتك".

تستعرض "الدستور" رابط موقع حجز دراجات وزارة الشباب والرياضة، طبقا لما صرحته وزارة الشباب والرياضة.

رابط موقع حجز دراجات وزارة الشباب والرياضة

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة، أن الدرجات تكون متاحة من خلال موقع "بوابة مصر للشباب والرياضة" وذلك بأسبقية تحصيل المبلغ عبر شركة فوري، وتتاح إمكانية شحن الدراجات بجميع محافظات مصر. 

الدخول على رابط موقع حجز دراجات وزارة الشباب والرياضة (من هنا)

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وتم إتاحته لجميع الراغبين بحجز الدراجات تسجيل رابط الموقع، بدء من عدة ساعات الجمعة ٢٠ أغسطس، وهدفت مبادرة "دراجتك صحتك" إلى تشجيع الشباب على ركوب الدراجات، وبتقديم  ٤ أنواع من الدراجات بإتاحة بسعر أقل من السعر في الأسواق بنسبة 30% على الأقل.

أسعار دراجات وزارة الشباب والرياضة

وتكون أسعار الدراجات على النمط التالي:
"سعر الدراجة الجبلي": 1909 جنيهات.
“سعر الدراجة الهجين" : 2331 جنيهًا.
"سعر دراجة الفتيات" : 1978 جنيهًا.
“سعر الدراجة الكهربائية": 12 ألف جنيه.
بالإضافة إلى مبلغ 89 جنيهًا في حالة شحن الدراجات لجميع محافظات مصر، و250 جنيه في حالة شحن الدراجة الكهربائية.

طرق تسليم دراجات وزارة الشباب والرياضة

وتسلم جميع أنواع الدراجات "الجبلي - الهجين - الكهربائية - الفتيات" في محافظات مصر عبر مديريات الشباب والرياضة، ويتم تسليم الدرجات وفق للموعد المحدد من قبل الوزارة، ويتسلمها بعد دفعه المبلغ عبر شركة “فوري”.

وتسلم جميع الدراجات في محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة للحاجزين من خلال المركز الاوليمبي الرياضي في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

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