يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

«يوم فى الفضاء».. جملة عند سماعها للوهلة الأولى سيأتى فى ذهنك أنك تحتاج إلى الكثير من المال لهذه الرحلة، لكن بإمكانك تحقيق هذا الحلم بمبلغ لا تتخيله «٥٠٠ جنيه»، والمفاجأة أن ذلك هنا فى مصر، حيث توجد الكثير من الأماكن التى تقع بعيدًا عن صخب وضوضاء المدينة،

وبمجرد وصولك إليها تشعر وكأنك جالس فى الفضاء، بسبب الهدوء الشديد وكثرة النجوم فى السماء. من هذه الأماكن الصحراء البيضاء ومحمية وادى الحيتان ومحمية وادى الريان، وهى أماكن تتميز بالهدوء التام، وفى المقابل لا تحتاج الرحلة إلى الكثير من التحضيرات، بل إن بعض هذه المحميات يبعد مسافات قليلة جدًا عن القاهرة، ويستغرق زمن الوصول إليها ساعتين تقريبًا، مثل بعض المحميات الموجودة فى الفيوم.

أماكن تتميز بالهدوء

ولا تحتاج مثل هذه الرحلة سوى إحضار بعض الأشياء البسيطة، مثل «التسالى» لتناولها أثناء جلوسك، وكشاف إضاءة لأن المكان مظلم للغاية، بالإضافة إلى ملابس ثقيلة لأن الجو يصبح مائلًا للبرودة ليلًا.

أماكن تتميز بالهدوء

وتبدأ النجوم فى الظهور الثامنة مساءً تقريبًا، وتظهر قليلة ثم تتزايد كلما اختفى الضوء، حتى تصل إلى ذروتها بعدد كبير جدًا فى منتصف الليل، وهنا يمكنك أن تجلس وتتأمل جمال السماء وإبداع الخالق، مع سماع موسيقاك المفضلة، لتذهب فى رحلة بعيدة عن العالم بأسره.

أماكن تتميز بالهدوء

ومن الرابعة فجرًا تبدأ النجوم فى الاختفاء ويقل عددها تدريجيًا بظهور الضوء، لكن فى هذه اللحظة يبدأ مشهد جميل آخر هو شروق الشمس، وبعده تنتهى الرحلة، لأن الطقس يصبح شديد الحرارة منذ الثامنة صباحًا.

أماكن تتميز بالهدوء

وتتميز هذه الأماكن بالأمان التام، ولا يوجد بها أى مخاطر، وهى ممهدة لهذا النوع من الرحلات، خاصة فى الآونة الأخيرة، التى شهدت بعض التطورات الإيجابية، مثل توفير خدمات أكثر للزائرين من طعام وشراب، وتوافر كهرباء وشبكة اتصال، وأماكن لشحن الأجهزة الكهربائية.

أماكن تتميز بالهدوء

أماكن تتميز بالهدوء تصوير شروق السيد

أماكن تتميز بالهدوء تصوير شروق السيد

أماكن تتميز بالهدوء تصوير شروق السيد