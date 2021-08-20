الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

أماكن تتميز بالهدوء
أماكن تتميز بالهدوء

 

«يوم فى الفضاء».. جملة عند سماعها للوهلة الأولى سيأتى فى ذهنك أنك تحتاج إلى الكثير من المال لهذه الرحلة، لكن بإمكانك تحقيق هذا الحلم بمبلغ لا تتخيله «٥٠٠ جنيه»، والمفاجأة أن ذلك هنا فى مصر، حيث توجد الكثير من الأماكن التى تقع بعيدًا عن صخب وضوضاء المدينة، 

وبمجرد وصولك إليها تشعر وكأنك جالس فى الفضاء، بسبب الهدوء الشديد وكثرة النجوم فى السماء. من هذه الأماكن الصحراء البيضاء ومحمية وادى الحيتان ومحمية وادى الريان، وهى أماكن تتميز بالهدوء التام، وفى المقابل لا تحتاج الرحلة إلى الكثير من التحضيرات، بل إن بعض هذه المحميات يبعد مسافات قليلة جدًا عن القاهرة، ويستغرق زمن الوصول إليها ساعتين تقريبًا، مثل بعض المحميات الموجودة فى الفيوم.

فيتشر تصوير فلك تصوير شروق السيد (2)
أماكن تتميز بالهدوء

ولا تحتاج مثل هذه الرحلة سوى إحضار بعض الأشياء البسيطة، مثل «التسالى» لتناولها أثناء جلوسك، وكشاف إضاءة لأن المكان مظلم للغاية، بالإضافة إلى ملابس ثقيلة لأن الجو يصبح مائلًا للبرودة ليلًا.

فيتشر تصوير فلك تصوير شروق السيد (5)
أماكن تتميز بالهدوء

وتبدأ النجوم فى الظهور الثامنة مساءً تقريبًا، وتظهر قليلة ثم تتزايد كلما اختفى الضوء، حتى تصل إلى ذروتها بعدد كبير جدًا فى منتصف الليل، وهنا يمكنك أن تجلس وتتأمل جمال السماء وإبداع الخالق، مع سماع موسيقاك المفضلة، لتذهب فى رحلة بعيدة عن العالم بأسره.

فيتشر تصوير فلك تصوير شروق السيد (6)
أماكن تتميز بالهدوء

ومن الرابعة فجرًا تبدأ النجوم فى الاختفاء ويقل عددها تدريجيًا بظهور الضوء، لكن فى هذه اللحظة يبدأ مشهد جميل آخر هو شروق الشمس، وبعده تنتهى الرحلة، لأن الطقس يصبح شديد الحرارة منذ الثامنة صباحًا.

فيتشر تصوير فلك تصوير شروق السيد (10)
أماكن تتميز بالهدوء

وتتميز هذه الأماكن بالأمان التام، ولا يوجد بها أى مخاطر، وهى ممهدة لهذا النوع من الرحلات، خاصة فى الآونة الأخيرة، التى شهدت بعض التطورات الإيجابية، مثل توفير خدمات أكثر للزائرين من طعام وشراب، وتوافر كهرباء وشبكة اتصال، وأماكن لشحن الأجهزة الكهربائية.

فيتشر تصوير فلك تصوير شروق السيد (13)
أماكن تتميز بالهدوء

أماكن تتميز بالهدوء تصوير شروق السيد
أماكن تتميز بالهدوء تصوير شروق السيد
أماكن تتميز بالهدوء تصوير شروق السيد
أماكن تتميز بالهدوء تصوير شروق السيد
أماكن تتميز بالهدوء تصوير شروق السيد
أماكن تتميز بالهدوء تصوير شروق السيد
أماكن تتميز بالهدوء تصوير شروق السيد
أماكن تتميز بالهدوء تصوير شروق السيد

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

«On Time Sports» تعلن إيقاف مدحت شلبى لنهاية الموسم

كل شىء عن نظام التنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة «س وج»

«الأرصاد» توضح حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. تفاصيل درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

مصنع السلمون والتونة فى بورسعيد

حفل يس التهامى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل جديدة.. ماذا حدث فى هجوم إسرائيل ضد سوريا؟

كيف ترى إسرائيل سقوط كابول فى يد «طالبان»؟

سارة شريف تكتب: حرائق السلام