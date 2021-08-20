الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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فن

بلقيس تطرح كليب «دبلوماسى» أولى أغنياتها المصرية (فيديو)

المطربة بلقيس
المطربة بلقيس

"حبيبي أنا جاية أقولك إن انت عاجبني كلك.. دماغك بأحترمها ودماغي إنت اللي فاهمها".. بهذه الكلمات افتتحت النجمة بلقيس فتحي أولى أغنياتها باللهجة المصرية، والتي تحمل اسم "دبلوماسي"، والتي طرحتها منذ قليل عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" على طريقة الفيديو كليب.

وتعاونت بلقيس فتحي في أغنية "دبلوماسي"، والتي تغازل فيها الجمهور المصري، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي في أول تعاون يجمع بينهم، والموزع الموسيقي جلال الحمداوي، وتم تصوير مشاهد الفيديو كليب في مصر تحت قيادة المخرج علي أبوطالب.

 

وحققت النجمة بلقيس فتحي نجاحًا جماهيريًا كبيرًا في جمهورية مصر العربية خلال الفترة الماضية، حيث أحيت حفلًا غنائيًا ضخمًا الأيام الماضية، في إطار عروض دار الأوبرا المصرية الصيفية بمصاحبة أوركسترا الفن بقيادة المايسترو أحمد طه على خشبة مسرح النافورة، ورفع الحفل شعار كامل العدد. 

وقدمت بلقيس خلال الحفل عددًا كبيرًا من الأغنيات، ومنها: "سهر الليالي، وياخي، وظبي اليمن، وأن يحرمونا، وشوف لي حل بجمالك، وممكن، وانتهى، وحالة جديدة، جبار، وهمت بظبي، وبيذكر بالخريف"، والذي شاركها عازف البيانو اللبناني الشهير ميشيل فاضل، إلى جانب مختارات من أشهر أعمال الموسيقى العربية، منها "سهر الليالي، والبنت الشلبية، والطبطبة لحسين الجاسمي".

كما أحيت حفلًا آخر داخل نادي الجلاء الرياضي، وشهد إقبالًا جماهيريًا كبيرًا.

يذكر أن المطربة بلقيس حققت نجاحا كبيرا بأغنية “جبار”، والتي قدمتها باللهجة اللبنانية على طريقة الفيديو كليب، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” تخطت الـ4 ملايين مشاهدة.

كما تصدرت النجمة بلقيس التريند خلال الفترة الماضية بأغنيتها "ممكن"، والتي قدمتها مع المطرب سيف نبيل، وحققا بها نسبة مشاهدة كبيرة تخطت الـ88 مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ، والكليب من إخراج دان حداد.

بلقيس النجمة بلقيس المطربة بلقيس أغنية دبلوماسي كليب دبلوماسي بلقيس المحلن عزيز الشافعي

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