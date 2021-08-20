الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب سبيكتى فضة

تهريب فضة
تهريب فضة

تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين برئاسة حمدى مكي، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب 2 سبيكة من الفضة بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على مذكرة معلومات من الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة المباحث، والنقيب عمرو الفيومي رئيس وحدة المفرقعات، والسيد عبدالفتاح عبده مسئول الأمن الجمركى بالمعبر، مفاداها اعتزام الراكبة "و. ا"، سودانية الجنسية، تهريب عدد من القطع المعدنية يشتبه فى كونها من المعادن النفيسة داخل الأتوبيس القادم من الخرطوم.

وبالعرض على حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، أمر بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبداللاه ومحمود رشدى مأمورى الجمرك، فتبين وجود 2 سبيكة من معدن الفضة بوزن 5.2 كيلوجرام مخبأة داخل جسم المقعد الخاص بالراكبة داخل الأتوبيس.

وقرر أحمد عبدالغني القرنشاوى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 18 لسنة 2021 وإحالة الراكبة للنيابة العامة.

اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين مدير الجمرك محاولة تهريب سبيكة من الفضة المعادن الثمينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

كل شىء عن نظام التنسيق الإلكترونى الموحد للجامعات الخاصة «س وج»

«On Time Sports» تعلن إيقاف مدحت شلبى لنهاية الموسم

«الأرصاد» توضح حالة الطقس الـ72 ساعة المقبلة.. تفاصيل درجات الحرارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

مصنع السلمون والتونة فى بورسعيد

حفل يس التهامى

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل سقوط كابول فى يد «طالبان»؟

سارة شريف تكتب: حرائق السلام

تفاصيل جديدة.. ماذا حدث فى هجوم إسرائيل ضد سوريا؟