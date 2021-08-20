جمارك أرقين تحبط محاولة تهريب سبيكتى فضة

تمكنت اللجنة الجمركية الثانية بمعبر أرقين برئاسة حمدى مكي، مدير الجمرك، من ضبط محاولة تهريب 2 سبيكة من الفضة بالمخالفة لأحكام قانون الرقابة على المعادن الثمينة رقم 68 لسنة 1976، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناءً على مذكرة معلومات من الرائد أحمد ضياء رئيس وحدة المباحث، والنقيب عمرو الفيومي رئيس وحدة المفرقعات، والسيد عبدالفتاح عبده مسئول الأمن الجمركى بالمعبر، مفاداها اعتزام الراكبة "و. ا"، سودانية الجنسية، تهريب عدد من القطع المعدنية يشتبه فى كونها من المعادن النفيسة داخل الأتوبيس القادم من الخرطوم.

وبالعرض على حمدى محمد مكى، مدير الجمرك، أمر بتشكيل لجنة من ممدوح محمود ومحمود عابد وحسين عبداللاه ومحمود رشدى مأمورى الجمرك، فتبين وجود 2 سبيكة من معدن الفضة بوزن 5.2 كيلوجرام مخبأة داخل جسم المقعد الخاص بالراكبة داخل الأتوبيس.

وقرر أحمد عبدالغني القرنشاوى، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 18 لسنة 2021 وإحالة الراكبة للنيابة العامة.