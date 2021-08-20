الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملة أمنية لمطاردة شباب «سباق الموت» في الفيوم

سباق درجات على
سباق درجات على بحيرة

نظم مجموعة من شباب مركز سنورس سباق بالدرجات البخارية باسم “سباق الموت” يبدأ من أمام كشك مرور سنورس حتى الوصول إلى بحيرة قارون.

فيما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بمركز شرطة سنورس برئاسة العميد محمد حافظ الحنبولي ورئيس مباحث المركز المقدم محمد هاشم رئيس مباحث المركز، بالسباق توجهت على الفور حملة أمنية لمطاردة الشباب حرصٱ علي سلامتهم وعمل دوريات لمنع مثل هذه السباقات.

وأكد مصدر أمني أنه تم عمل أكمنة متحركة للإمساك بهولاء الشباب المتهورين منعاً من حدوث حوادث بالطريق السريع حفاظا على أرواح المواطنين.

وتم إخطار اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم بالواقعة وأمر باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملة أمنية لمطاردة الشباب سباق درجات بالفيوم

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