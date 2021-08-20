يعود للقاهرة قريبًا.. تطورات الحالة الصحية للزعيم عادل إمام

قال المنتج هشام تحسين إن الفنان عادل إمام يقضي عطلته الصيفية في الساحل رفقة أسرته وأحفاده، متابعًا: «الفنان عادل إمام بخير الحمد لله وصحته كويسة، وسيعود للقاهرة قريبًا وصحته بخير ولا يعاني من اكتئاب أو أي أمراض».

وأكد المنتج هشام تحسين أن الفنان عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، وغير مصاب بفيروس كورونا، وهذه الشائعات لا تمت للواقع بصلة، مشيرًا إلى أنه يتبع كافة الإجراءات الاحترازية حرصًا على صحته، ومنعًا للإصابة بفيروس كورونا الذي ضرب العالم في مطلع شهر يناير لعام 2020.

ولفت إلى أنه ما تم تداوله عن إصابة الفنان عادل إمام باكتئاب بعد وفاة صديقه الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة دلال عبدالعزيز، غير صحيحة تمامًا، متابعًا: «الفنان عادل إمام عارف كويس أنه كل واحد ليه ميعاد هيروح فيه، وهو لديه إيمان كبير بالله، وحزنه كان فقط على رحيل زميله وصديقه وهو حاليًا يتمتع بصحة جيدة».