محسن محيى الدين: قبلت المشاركة فى «زقاق المدق» فورًا وسعيد بالعمل (فيديو)

كشف الفنان محسن محيي الدين عن مشاركته في مسرحية زقاق المدق والتي أقيم لها مؤتمر صحفي أمس الخميس داخل مسرح البالون بحضور كل صناع العمل المسرحي، مشيرًا إلى أن العمل عرض عليه من المخرج عادل عبده رئيس قطاع الفنون الشعبية والاستعراضية والذي يقوم بإخراج العرض أيضًا.

وتابع: قال لي في البداية إنه يتخوف من الاتصال بي ورفض الدور، ولكنني وافقت على الفور وقلت له إنني أحب تقديم مثل هذه الأدوار.

وعبر محسن محيي الدين عن سعادته بالمشاركة مع الفنانة دنيا عبدالعزيز في العرض المسرحي ومع الفنانة نهال عنبر وكل صناع المسرحية، مشيرًا إلى أن المؤلف محمد الصواف قدم معالجة قوية ومهمة لرواية الراحل نجيب محفوظ، مشيرًا إلى أن هناك إضافات كبيرة ومهمة في العرض وخاصة في فقرة الغناء والاستعراض التي يقدمها العرض والمخرج عادل عبده بوجهة نظر محترمة.

مسرحية "زقاق المدق" مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، وهى من بطولة، دنيا عبدالعزيز، نهال عنبر، كريم الحسيني، ضياء عبدالخالق، بهاء ثروت، عبدالله سعد، أحمد صادق، حسان العربى، سيد عبدالرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عصام مصطفى، أحمد شومان، عبدالرحمن عزت، إبراهيم غنام، هانى عبدالهادى، صابر رامى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.

زقاق المدق رواية من أهم روايات نجيب محفوظ نشرت عام 1947 وتتخذ الرواية اسمها من أحد الأزقّة المتفرّعة من حارة الصنادقية بمنطقة الحسين بحي الأزهر الشريف بالقاهرة، وتدور أحداث الرواية في هذا الزقاق الصغير في أربعينيات القرن الماضى، وحولت هذه الرواية إلى فيلم سينمائي حمل نفس اسم الرواية، قامت ببطولته الفنانة شادية، تدور أحداث القصة في فترة الأربعينيات والحرب العالمية الثانية وتأثيرها على المصريين، وتعتبر بطلَة قصة زقاقُ المدق هي حميدة التي انتهت حكايتها بين أحضان الضباط الإنجليز، وقد أنهت بمسلكها هذا حكاية خطيبها الذي مات مقتولًا بأيدى الضباط الإنجليز.

