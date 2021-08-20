فريق عمل «شارع 9» يحتفل باستئناف التصوير بذبح عجل

قرر صناع العمل والجهة المنتجة لمسلسل “شارع 9” ذبح (عجل) احتفالا باستئناف تصوير أحداث العمل الذي توقف الفترة الماضية.

كواليس مسلسل شارع 9

وشارك في الاحتفال بعض من أبطال المسلسل وهم: رانيا يوسف ونرمين الفقي وسميرة صدقي وعهدي صادق وفريق العمل المشارك في أوردر اليوم خارج لوكيشن تصوير أحد مكاتب المحاماة.

كواليس مسلسل شارع 9

كواليس مسلسل شارع 9

وصرح المنتج محروس المصري في تصريحات صحفية، بأن العمل يسير على قدم وساق للانتهاء من تصوير المسلسل ومونتاجه ليتم عرضه فى أقرب وقت.

كواليس مسلسل شارع 9

وأضاف المصري: أن فريق العمل حدث به بعض التغييرات سواء أمام الكاميرا أو من خلفها نتيجة لانشغال البعض بأعمال أخرى، أو لرؤية الشركة الجديدة مع فريق الإخراج في اختيار عناصر افضل للتسكين في الأدوار الهامة داخل أحداث المسلسل.

كواليس مسلسل شارع 9

الجدير بالذكر أن مسلسل «شارع 9» بطولة: رانيا يوسف، محمود عبد المغني، نضال الشافعي، نرمين الفقي، أحمد سلامة، سميرة صدقي، شريف باهر، صبا الرافعي، انتاج شركة الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، مدير تصوير مجدي كشك، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن إخراج محمد عبد الخالق.

كواليس مسلسل شارع 9

وتظهر بطلة العمل رانيا يوسف بدور طبيبة نفسية تحاول حل مشاكل الشباب، خاصة في الشارع الذي تقطن به بالمعادي والمعروف بـ"شارع 9"، والهدف من المسلسل توجيه بعض النصائح المهمة للآباء وكيفية إتمام التربية بالشكل السليم، الذي يتفادون من خلاله مشكلة الإدمان نتيجة إهمال الأب أو الأم لأبنائهم وانشغالهم بأعمالهم فقط.

كواليس مسلسل شارع 9

مسلسل «شارع 9» يشارك في بطولته بجانب الفنانة رانيا يوسف كل من محمود عبد المغني، نضال الشافعي، نرمين الفقي، احمد سلامة، سميرة صدقي، شريف باهر، صبا الرافعي، انتاج شركة الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، مدير تصوير مجدي كشك، تأليف حسين مصطفى محرم، ومن اخراج محمد عبد الخالق.