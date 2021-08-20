حسب فئتك العمرية.. تعرفي على النظام الغذائي الصحي لجسمك

يقع معظم الناس، فريسة لأسطورة كبيرة بالاعتقاد بوجود شيء يسمى "النظام الغذائي المثالي" بالطبع هذا كلام خاطئ فأجساد البشر ليست متشابهة، ويمكن أن يكون أفضل نظام غذائي لشخص ما، قد لا يكون في مصلحة شخص آخر.

ومع ذلك بناء على عمرك هناك بعض المواد الغذائية التي يجب عليك تجنبها والبعض الآخر الذي يجب عليك تضمينه في نظامك الغذائي اليومي للبقاء بصحة جيدة.

قام موقع Bright Side بفرز المواد الغذائية والوجبات الغذائية التي يجب على المرء اتباعها في مختلف الفئات العمرية.

في سن المراهقة:

في هذه المرحلة، ينمو جسمك ويتطور ولهذا السبب تحتاج إلى الكثير من العناصر الغذائية يحدث هذا أيضًا في الوقت الذي يبدأ فيه الناس في فقدان وجبة الإفطار وتناول نظام غذائي يتكون أساسًا من الوجبات السريعة وهو أمر خاطئ إذا كنت في هذه الفئة العمرية، فاجعلى تناول وجبة الإفطار كل يوم عادة لست مضطرة للتخلي عن وجباتك الخفيفة المفضلة ولكن عليك تقليل الكمية ادخلى الكالسيوم والبروتين والأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي.

النظام الغذائي الصحي لجسمك

في العشرينات من العمر:

عندما تكون في العشرينات من العمر، حان الوقت لجعل الوجبات السريعة صحية استبدلي رقائق البطاطس بالفشار أو البطاطا الحلوة، وشوكولاتة الحليب للشوكولاتة الداكنة، والزبادي بدلاً من الآيس كريم، وتناول الدجاج المطبوخ على المشواه قم بتضمين الأطعمة الغنية بدهون أوميغا 3 وحمض الفوليك في نظامك الغذائي، مثل الخضروات الورقية والخبز والمكرونة والجوز والسلمون وبذور الشيا.

النظام الغذائي الصحي لجسمك

في الثلاثينيات من العمر:

لدعم التغيرات الجسدية التي تحدث خلال هذا العمر، قومي بتضمين الأطعمة التي تبني العضلات وتقوي العظام في نظامك الغذائي العناصر الغنية بالبروتين مثل البيض والبذور والمكسرات ومنتجات الصويا وصدر الدجاج والحليب والزبادي ضروريان لتقوية العظام ولكن إذا لزم الأمر ففكر في تناول مكملات الكالسيوم والبروتين.

النظام الغذائي الصحي لجسمك

في الأربعينيات من العمر:

لتنظيم مستوى السكر في الدم وتعزيز التمثيل الغذائي، تأكد في هذه المرحلة من تضمين الألياف في نظامك الغذائي ستمنحك عناصر مثل البروكلي والحبوب الكاملة والبطاطس ذات القشرة ذلك بسهولة يجب تجنب الوجبات السريعة ولكن كعلاج، يمكنك تناول البرغر النباتي فهو صحي وغني بالألياف التي يحتاجها جسمك بدلاً من طلب الطعام، حاولي صنع البرجر الصحي الخاص بك في المنزل المواد الغذائية الأخرى التي يمكنك تناولها هي السندويشات الصحية المصنوعة منزليًا ومنتجات الألبان الخالية من الدهون والكثير من الفواكه والخضروات تأكد من تناول البروتين في كل وجبة.

النظام الغذائي الصحي لجسمك

في الخمسينات من العمر:

مع تقدم العمر، ينخفض معدل الأيض لدينا، ولهذا السبب ينصح باستهلاك المواد الغذائية التي يمكن لأجسامنا هضمها بسهولة عندما تكون في الخمسينيات من العمر، يجب عليك تبديل الحليب بحليب اللوز وحبوب الإفطار العادية بأنواع خالية من النكهات والسكر يمكنك إضافة العسل إليها للحد من علامات الشيخوخة، وتناول الأفوكادو والقرنبيط، والتوت، والمكسرات، والسبانخ يمكن أن يساعدك تناول التفاح على خفض نسبة الكوليسترول ومحاربة مرض السكري.

النظام الغذائي الصحي لجسمك

عندما يكون عمرك 60+:

عندما تكون في هذه المرحلة، تأكد من تضمين 5 أجزاء من الخضار وحصتين من الفاكهة في نظامك الغذائي كل يوم استهلك عناصر غنية بالحديد مثل السبانخ والعدس والفول سيساعدك فول الصويا والخضروات الورقية على الحفاظ على لياقتك أيضًا بالإضافة إلى ذلك، قلل من تناول الملح وتحقق من الملح المضاف في العناصر قبل شرائها واشرب المزيد من الماء وتجنب الأطعمة السريعة والحلوة قدر الإمكان.