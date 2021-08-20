الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضرب لاعب وإصابته بجرح قطعي في الوجه في الغربية

اسعاف
اسعاف

حرر مجلس إدارة مركز شباب قرية ششتا التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، محضرا يتهم فيه شخص من جمهور مركز شباب الغريب بالتعدي على لاعب الفريق أثناء المباراة النهائية للفريقين بدوري مراكز الشباب وإصابته بجرح قطعي في الوجه.

تلقى مدير أمن الغربية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مسئولي مجلس إدارة مركز شباب ششتا يفيد بتعدي شخص من جمهور مركز شباب قرية الغريب على لاعب بالفريق، أثناء المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب، والمقامة على ملعب مركز شباب الغريب، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعى فى الوجه، وعلى الفور تم نقل اللاعب لمستشفى زفتى العام، وتحرير محضر برقم 35 أحوال قسم شرطة زفتي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدينة زفتى محافظة الغربية المباراة النهائية ركز شباب قرية ششتا مركز شباب الغريب

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