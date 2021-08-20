الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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محافظات

«الوزراء» يوافق على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج

الدكتور مصطفي عبدالخالق
الدكتور مصطفي عبدالخالق

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء والمتضمن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، على تغيير مسمى كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة سوهاج، لتصبح كلية “الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي”.

وقال "عبدالخالق"، إن إضافة مثل هذه الكلية للجامعة تعد نقلة كبيرة لتطوير التعليم فى مجال تكنولوجيا المعلومات، وذلك  لمواكبة الطفرة التكنولوجية على مستوى العالم، مشيراً إلى أن جامعة سوهاج تسعى لأن يكون لها دور فى التحول نحو الاقتصاد الرقمي الذى أصبح يقود كل الاقتصاديات، لافتاً إلى أن الدولة توجهت مؤخراً نحو الرقمنة والتحول الرقمي بصفة عامة والذكاء الاصطناعي خاصة.

الجدير بالذكر أن كلية الحاسبات والمعلومات  والذكاء الاصطناعي بالجامعة تضم العديد من الأقسام منها علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات، نظم المعلومات وشبكات الحاسب، وأيضا برنامج الحوسبة والمعلوماتية الحيوية، وبرنامج الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات.

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