تحرير نحو 141 محضر مخالفات خلال حملات تموينية مكثفة بالإسكندرية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملات موسعة أسفرت عن تحرير نحو 141 محضر مخالفات متنوعة بناءً على تعليمات محمد سعد الله، وكيل الوزارة، بتشديد الرقابة على المخابز والأنشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام وضبط الأسواق.

وأسفرت الحملات التي شنتها المديرية عن تحرير ٢٧ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٧ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لمخبز بلدي متوقف وتجميع ١٥ جوال دقيق بلدى مدعم، و٤ محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر لأحد المطاحن نقص وزن ٧٠٠ جرام لـ ٢٤٠ جوالا.

كما شنت إدارة تموين العجمى برئاسة جمال عمار مدير الإدارة حملات بنطاق الإدارة، وأسفرت عن تحرير ١٦ محضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٦ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٢٢ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٥ محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و ٧ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و١٠ محاضر إستخدام مطبوعات فى تغليف مواد غذائية.

كما تم تحرير محضر تجميع ٧٠ أسطوانة بوتاجاز حجم منزلى مدعم للبيع في السوق السوداء بدون تصريح من التموين بالاشتراك مع مباحث التموين، ومحضر تبديد حرز لكمية ٧٥٠ كجم سبيك وجمبرى، ومحضر حيازة كمية ٧٠٠٠ لتر زيت سيارات، و١٥٠٠ لتر مزيب مستخرجة من الزيوت المرتجعة للسيارات و السابق استخدامها، بالاشتراك مع مباحث التموين.

ومن ناحية أخرى، شنت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٣١ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٢ محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضر لأحد المخابز البلدية لتصرفه فى ٣٣ شيكارة دقيق مدعم زنة السيارة ٥٠ كجم، و٢٩ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٢ محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر استيلاء على المال العام لبقال تموين مخالف، و٣ محاضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة.

كذلك شنت إدارة تموين شرق برئاسة إبراهيم خلف حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ١٣ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٩ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٢ محضر لبقالين تموين مخالفين، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة،و ١٧ محضر عدم حمل شهادات صحية، و١٦ محضر عدم الإعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لمحلات بدون ترخيص، و محضرين استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق.

كما شنت إدارة تموين العامرية برئاسة حسن داود حملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن تحرير ١٧ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١٤ محضر عدم حمل شهادات صحية، و٩ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين لبقالين تموين مخالفين،و محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، كما تم ضبط نصف طن فراولة داخل أحد ثلاجات حفظ المواد الغذائية مجهولة المصدر غير مدون عليها أى بيانات، وتحرير محضرين بيع سجائر بسعر أزيد.

كذلك شنت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ٦ محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها ٤ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و١١ محضر عدم حمل شهادات صحية، و ٨ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و محضر لمجمع استهلاكى مخالف، ومحضر لمحطة تموين سيارات مخالفة، ومحضر بيع سجائر بسعر أزيد، و ٣ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر استخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وشنت إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان حملات والتى أسفرت عن تحرير ١٥ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ١٠ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و ٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٤ محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و محضر لمحطة تموين سيارات مخالفة.

كما شنت إدارة غرب والجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير الادارة حملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن تحرير ١٢ محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها ٥ محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و٥ محاضر عدم حمل شهادات صحية، و٦ محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و ٣ محاضر لمحطات تموين سيارات مخالفة، و٤ محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص،و محضر لثلاجة حفظ مواد غذائية مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.