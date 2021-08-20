الكرملين: برنامج زيارة ميركل إلى روسيا لا يتضمن توقيع وثائق مع بوتين

أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) عدم وجود خطط للتوقيع على أي وثائق أثناء اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأفادت الكرملين اليوم /الجمعة/ أن برنامج زيارة ميركل إلى موسكو لا يتضمن التوقيع على أي وثائق.

وكان المكتب الصحفي للكرملين أعلن في وقت سابق أن الرئيس الروسي سوف يبحث مع المستشارة الألمانية في موسكو آفاق تطوير التعاون الثنائي بين البلدين والمستجدات على الصعيدين الدولي والإقليمي.

يُذكر أن المتحدث الرسمي باسم الحكومة الألمانية ستيفن زايبرت كان قد صرح أمس الأول أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تخطط للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم 20 أغسطس الجاري خلال زيارة عمل إلى روسيا.

وأشار إلى أن محور المحادثات بين الجانبين ستكون العلاقات الثنائية ومكافحة وباء "كورونا"، بالإضافة إلى القضايا الدولية الملحة مثل الوضع في أفغانستان وتنفيذ اتفاقيات مينسك بشأن التسوية السلمية للنزاع في شرق أوكرانيا.

وفي سياق متصل، في بداية اجتماعها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حثت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على البقاء على حوار رغم التوترات السياسية الهائلة بين البلدين.

وقالت المستشارة اليوم الجمعة عقب وصولها إلى موسكو: "يسعدني أن نلتقي مرة أخرى هنا في الكرملين، ربما في زيارة وداع، ولكن أيضا زيارة عمل... حتى لو كانت لدينا خلافات عميقة اليوم، فإننا نتحدث مع بعضنا البعض، ويجب أن يستمر ذلك على هذا النحو".

وعقب وصولها إلى موسكو، وضعت ميركل أولا إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في حديقة ألكسندر بالعاصمة الروسية، وذلك بمناسبة إحياء الذكرى السنوية الثمانين لغزو ألمانيا النازية الاتحاد السوفيتي، والذي أسفر عن مقتل 27 مليون شخص خلال الحرب العالمية الثانية، وكان عدد الضحايا في الاتحاد السوفيتي أكثر من أي دولة أخرى.

وقال بوتين إن الاتصالات مع المستشارة - عبر الهاتف أيضا - كانت دائما مكثفة، مؤكدا أن ألمانيا شريك تجاري مهم لروسيا.

والتقت ميركل وبوتين في قصر الكرملين في موسكو، وهذه هي الزيارة التاسعة عشرة التي تقوم بها ميركل لموسكو خلال فترة توليها المستشارية، بحسب ما أوردته وسائل إعلام رسمية روسية.

وذكرت ميركل أنه سيُجرى التحدث أيضا عن الوضع في أفغانستان وقضايا ثنائية مثل عمل المنظمات غير الحكومية.

وبعد أن روسيا أعلنت مؤخرا ثلاث منظمات غير حكومية ألمانية منظمات غير مرغوب فيها، تجمد عمل منتدى بطرسبرج، الذي تأسس قبل 20 عاما لمؤسسات المجتمع المدني في كلا البلدين.

وكان بوتين قد أسس هذا المنتدى مع المستشار الألماني السابق جيرهارد شرودر.

وتأتي زيارة ميركل عقب عام بالضبط منذ تعرض المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني لمحاولة تسميم.

ويقبع نافالني 45 عاما، حاليا في معسكر اعتقال بروسيا، ويحمّل بوتين مسؤولية محاولة اغتياله في 20 أغسطس 2020.

ودعت ألمانيا روسيا إلى كشف ملابسات الهجوم على نافالني بغاز الأعصاب نوفيتشوك.

وتتهم موسكو الغرب بشن حملة تشويه ضدها، وتواصل المطالبة بإثبات أن نافالني قد تسمم بالنوفيتشوك.