تطعيم فتاة من ميانمار بلقاح «كورونا» في مطروح

استقبل مركز قلب مطروح المخصص لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، اليوم الجمعة، فتاة أجنبية من ميانمار وتدعي " نانك استر " وتبلغ من العمر 25 سنة وذلك لتتلقي لقاح كورونا وسط إجراءات احترازية مشددة .

وقام مركز القلب المخصص لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا، بإجراء الفحوصات اللازمة الي الفتاة الاجنبية قبل تلقيها اللقاح.

وكانت خصصت وزارة الصحة والسكان مركز قلب مطروح بمستشفي العام لتلقي المواطنين لقاح كورونا بالإضافة إلي الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين من احتمالية الإصاب بفيرو كورون المستجد.

تطعيم فتاة من ميانمار بلقاح «كورونا»

وأوضح الدكتور شريف الشناوي، المسئول عن لقاح كورونا بمطروح، خلال حديث سابق لـ"الدستور، أنه تم اختيار مركز قلب مطروح لاستقبال المواطنين لتطعيمهم بلقاح كورونا وذلك عقب استلامهم رساله علي الهاتف المحمول بموعد الجرعه الأولي.

وأكد أنه يتم فحص العلامات الحيوية للمواطنين قبل وبعد تلقيهم اللقاح ويتم المتابعة لحين تلقيهم الجرعه الثانية، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافه الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث تم وضع علامات تباعد بالإضافة إلى علامات على المقاعد والتعقيم المستمر.

وكان شهد مركز تطعيم لقاح كورونا للمسافرين للخارج بمدينة مرسى مطروح، الجمعة الماضية، تلقي سائحة أجنبية تايلاندية الجنسية لقاح كورونا، حيث أعربت عن سعادتها بزيارتها لمصر، مشيدة بالأماكن المخصصة للتطعيم والإجراءات الاحترازية والوقائية.

تطعيم فتاة من ميانمار بلقاح «كورونا»



وتفقد وكيل صحة مطروح الدكتور محمد على، مركز تطعيم لقاح كورونا للمسافرين بمدينة مرسى مطروح، حيث اطمئن على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في أول يوم لبدء العمل وتوافد المواطنين.

وقال الدكتور محمد على وكيل وزارة الصحة في مطروح، إنه تم اليوم افتتاح مراكز تطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا، مشيرا إلى أن هناك 4 منافذ ثابتة في مدن مرسى مطروح والحمام والضبعة وسيوة، وذلك لتطعيم الراغبين في السفر بلقاح "جونسون" .

وأوضح وكيل صحة مطروح أن جاء افتتاح مراكز تطعيم المسافرين بلقاح كورونا من أجل تطعيمهم لتسهيل إجراءات السفر واستخراج شهادات السفر المعتمدة.