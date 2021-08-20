منها استخدام المكنسة الكهربائية.. 8 طرق لحماية طفلك من لدغات الناموس

ينتشر الناموس بكثافة فى الطقس الحار، وقد يعاني منه الكثيرين في فصل الصيف، خاصة في الأماكن المفتوحة والمحاطة بالأشجار والزرع، وأكثر من فئة تعاني من لدغات الناموس هم الأطفال الصغار، سواءً في وقت اللعب أو في أثناء النوم، ولهذا نستعرض في السطور التالية، مجموعة طرق تساعدك على حماية طفلك من لدغات الناموس في الصيف.

ادهنى بشرة طفلك بالزيوت

احرصي على دهن بشرة طفلكِ بإحدى الزيوت الآمنة، التي تمنع لدغات الناموس مثل: زيت جوز الهند وزيت الكافور بالليمون وزيت النعناع البري وزيت اللافندر.

جهاز صاعق للناموس

يمكنك استخدام، جهاز صاعق للناموس أو جهاز صغير للقضاء على الناموس به قرص أو مادة سائلة، في المكان الذي ينام فيه طفلكِ أو يلعب، أو فواحة بها مزيج من زيوت اللافندر والكافور والنعناع والخروع، قد تحمي طفلك من الناموس.

الاستحمام بالماء البارد

عليك أن تحمي، جسم طفلكِ، بطريقة أخرى ألا وهى جعله يستحم بالماء البارد أو غسل وجهه ويديه بالماء دوريًا في أثناء اللعب.

اختيار ملابس مناسبة لطفلك

تجنبي ارتداء طفلكِ ملابس باللون الأسود والأزرق والأحمر مثلًا، لأن الملابس الداكنة والقايمة مع الإضاءة الصاخبة قدلا تجذب إلى طفلك الناموس يشكل متزايد.

الابتعاد عن وضع العطور

عليك الابتعاد عن وضع العطور لطفلكِ، لأن الناموس ينجذب بشكل أكثر لرائحة العطور الممزوجة بالتعرق.

تحميل التطبيقات الطاردة للناموس

كما هناك اختيار جديد، يمكن ان يخلصك من الناموس، وهو تحميل التطبيقات الطاردة للناموس على الهواتف الجوالة، والتي تعمل على إطلاق ذبذبات تطرد الناموس من النطاق المحيط بها.

استخدام المكنسة الكهربائية

كما يمكنك شفط الناموس بالمكنسة الكهربائية، للتخلص من البعوض والناموس.

تشغيل التكييف

كما يمكن للمروحة أو التكييف في المكان الموجود فيه الطفل، أن يُبعد الناموس عن طفلك، حيث أن الناموس ينجذي إلى من الأجسام الدافئة والمتعرقة والأماكن الحارة.

وتسبب لدغات الناموس احمرار والتهاب الجلد في بعض الحالات، بالإضافة إلى قيام بعض الأنواع منها بنقل الأمراض والأوبئة التي تؤدي إلى التسمم أو الموت.