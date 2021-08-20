الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«90 دقيقة» تأخيرات قطارات الوجه البحري اليوم

السكة الحديد
السكة الحديد

أعلنت هيئة السكة الحديد عن موقف التأخيرات المتوقعة اليوم الجمعة نظراً لما تنجزه من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٩٠ دقيقة

 

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة  ٨٠ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة    ٧٠ دقيقة

 

ثالثاً : خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٨٥ دقيقة

 

رابعاً : خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة  ٦٠ دقيقة

 

خامسا : خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة   ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذهامن تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

السكة الحديد مواعيد تأخيرات القطارات الوجه البحري

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