«فيسبوك» تُطلق خدمة تتيح للمستخدمين عقد اجتماعات بواسطة «خوذ»

أعلنت منصة "فيسبوك"، عملاق منصات التواصل الاجتماعي، إطلاق خدمة جديدة مخصصة لأغراض التعاون المهني، تتيح للمستخدمين عقد اجتماعات بواسطة خوذ الواقع الافتراضي «أوكولوس»، وهي خطوة إضافية نحو بناء الـ«ميتافيرس»، وهو عالم سيمتزج فيه الحقيقي والافتراضي في نهاية المطاف على نحو متناغم، وفقاً للشركة.

وذكر موقع تك كرانش التقني، أن الخدمة تتضمن ظهور المشاركين في "غرف العمل" حول طاولة مستديرة على شكل صور رمزية («أفاتار») للأشخاص تشبه شخصيات الرسوم المتحركة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه العديد من الشركات العمل من المنزل بعد أن أدت جائحة كورونا إلى إغلاق مساحات العمل الفعلية، وكتغير جديد ينتشر في جميع أنحاء العالم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة "فيسبوك" عن اتخاذها بعض الإجراءات لحماية مستخدمي موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي في أفغانستان.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، قامت الشركة بتعطيل البحث و مشاهدة قوائم "الأصدقاء" للصفحات التابعة للمستخدمين الذين تعتقد "فيسبوك" أنهم في أفغانستان.

وقدمت الشركة أيضا أداة خاصة للمستخدمين من أفغانستان لإغلاق صفحاتهم بـ "ضغطة زر" واحد، ليكون من المستحيل مشاهدة منشوراتهم أو صورهم، حسبما أكد مدير قسم السياسة الأمنية لـ"فيسبوك" ناثانييل غليخر.

وقررت "فيسبوك" اتخاذ تلك الإجراءات بسبب مخاوفها على سلامة المستخدمين في أفغانستان في أعقاب سيطرة حركة "طالبان" على البلاد.

ونقلت "رويترز" في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، و غالبية الموظفين على استعداد للمغادرة، والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب كابل خلال أيام معدودة.