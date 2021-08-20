«القابضة للمطارات»: 3.1 مليار جنيه تكلفة تطوير المطار القديم

يشهد مطار القاهرة الدولى أعمال تطوير مستمرة باعتباره الواجهة الأساسية لمصر، يجرى حاليًا تطوير مبني الركاب رقم 1 المعروف بالمطارالقديم بتكلفة 3.1 مليار جنيه، بهدف رفع مستوى الخدمة باستبدال صالة الوصول رقم 1 بمنظومة متكاملة لمناولة الحقائب والأمتعة، تكون خاصة بعمليات السفر، وتفعيل خطة صيانة بمبانى مطار القاهرة الجوي أثناء فترة تعليق الرحلات الجوية، بحسب مصدر بالشركة القابضة للمطارات.

وبحسب التقرير السنوي لوزارة الطيران تشمل عمليات التطوير إنشاء منظومة أمنية «CTX» وكبارى تحميل، وتغيير المنظومة بالكامل لتكون على أحدث النظم العالمية، وتزويدها مناطق تجارية حديثة تتواكب مع المعايير الدولية،كذلك إلغاء صالات المبنى المتعددة 1، و2، و3 ليكون مبنى واحد فقط محلى ودولى، كما سيتم تحويل صالة 3 إلى صالة وصول، ودمج صالة «الإيرمول»، ومؤخرًا حصل مطار القاهرة علي شهادة الاعتماد الصحي الدولية.

أعمال الصيانة بمبنى الركاب 2

تم معالجة الهبوط الأرضى بمنطقة المهبط بجوار كوبرى التحميل رقم 3 وصيانة شاملة للأجهزة والمعدات لأنظمة الـS.S بمبنى الركاب رقم(2) واعمال الصيانة الكهربائية بمبنى الركاب 2 وصيانة اجهزة الشبكات وكابلات الفايبر والUTP داخل MER1 وجارى إجراء الصيانةداخل MER2.

أعمال الصيانة بمبنى الركاب 3

تم صيانةً جميع الأبواب المعدنية والخشبية بالمبنى والتأكد من سلامة كافة الأجزاء وفحصها.

وكذلك استكمال أعمال التطوير والصيانة اللازمة لإجهزة غرف التحكم الرئيسية MER1 بالاضافة الصيانة الوقائية لأجهزة الكشف عنالحقائب والأجسام والمواد المتفجرة والمواد المعدنية تم عمل صيانة للمصاعد والسلالم المتحركة والمشايات وكباري التحميل بمبنى الركاب رقم(3) . الصيانة الوقائية لانظمة الكهرباء بمبنى الركاب 3

ونجح مطار القاهرة الدولي في اجتياز أعمال التفتيش لمختلف اللجان الأمنية علي مدار السنوات الماضية كما حصل على شهادة الاعتماد الصحي.

يشار إلى ان وزارة الطيران المدني نجحت علي مدار 7 سنوات الماضية خاصة السنوات الأخيرة من تحقيق نجاح غير مسبوق في تطوير منظومة المطارات المصريةً بالإضافة لإنشاء عدد من المطارات الحديثة وذلك بفضل توجيهات القيادة السياسية وحرصت الوزارة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لتوفير تجربة سفر آمنة للمسافرين

وتلتزم المطارات المصريةً بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها الدولة للقادمين من مختلف الجنسيات وعدم المرور دون تحليل PCR بنتيجة سلبية قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين – تايلاند – أمريكا الشمالية والجنوبية – كندا ومطارات لندن هيثرو – باريس – فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور وصولهم المطار.

وتشترط مصر على القادمين من الخارج تقديم نتيجة تحليل PCR سلبية قبل 72 ساعة على الأكثر من الوصول إلى الأراضي المصرية،فضلًا عن فرض غرامات مالية وعقوبات على شركات الطيران غير الملتزمة لإجبارها على الالتزام بالقوانين.