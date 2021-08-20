الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

الدين لله

ماذا أفعل إذا غلبني النوم في خطبة الجمعة؟

خطبة الجمعة
خطبة الجمعة

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول صاحبه: "ماذا أفعل إذا غلبني النوم في خطبة الجمعة ؟".

وقال الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه يجوز لمن كادت تغلبه عيناه على النوم أثناء خطبة الجمعة أن يغير مكانه في المسجد، بشرط ألا يؤذي المصلين بتخطي رقابهم؛ لما في الانتقال والحركة من إذهاب للنعاس، وتركٍ للمكان الذي أصابته فيه الغفلة عن سماع الذكر.

واستشهد بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: "فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ: «إذا نعَسَ أحدُكم يومَ الجمعةِ فلْيتحوَّلْ عن مجلِسِه ذلكَ». [أخرجه الترمذي].

خطبة الجمعة الأزهر الشريف النعاس بالمسجد صلاة الجمعة المصلين

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