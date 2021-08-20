إسرائيل: جرعة معززة من لقاح «كورونا» لمن تجاوزوا الأربعين

قررت إسرائيل إعطاء جرعات معززة من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 لمن تجاوزوا سن الأربعين، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة، في وقت يزداد فيه معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية في وقت متأخر، مساء الخميس، إن عدة فرق من العلماء أوصت بتمديد حملة التطعيم.

وأوصى العلماء النساء الحوامل والمعلمين والعاملين بمجال الصحة وذوي الإعاقة ومقدمي الرعاية بتلقي جرعة ثالثة من اللقاح.

ولفت مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إلى أنه من المتوقع أن يتلقى رئيس الحكومة أيضا جرعة ثالثة اليوم.

واعتمدت حملة التطعيم ضد الوباء في إسرائيل على لقاح فايزر- بيونتيك، بشكل حصري.

وأصبحت إسرائيل أول دولة في العالم تبدأ إعطاء الجرعات المعززة في نهاية شهر يوليو.

ويتعين على أي شخص مقبل على تناول الجرعة الثالثة أن يكون تلقى الثانية قبل خمسة أشهر، على الأقل.

وقالت وزارة الصحة إن ما يقرب من 1.3 مليون شخص تلقوا جرعة ثالثة من اللقاح حتى الآن.

وكانت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية قد أعلنت عن ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ليبلغ 209 ملايين و915 ألفا و414 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و401 ألف و878 وفاة.

وذكرت الجامعة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ625 ألفا و153 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37 مليونا و291 ألفا و739 حالة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ572 ألفا و641 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20 مليونا و494 ألفا و212 إصابة.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433049، وإجمالي إصابات 32 مليونا و322 ألفا و258 إصابة، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ250469 وإجمالي إصابات 3 ملايين و152 ألفا و205 إصابات.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.