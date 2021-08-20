منها «السنوات الأربع في قصر السلام».. دار الرافدين تطرح 6 أعمال جديدة

صدر حديثاً عن دار الرافدين للنشر والتوزيع، كتاب جديد بعنوان "السنوات الأربع في قصر السلام"، من تأليف الدكتور فؤاد معصوم، ويقع الكتاب في 280 صفحة من القطع الوسط.

وقال وبحسب الناشر عن الكتاب، إن قيمة الحاجة لهذه الشهادات ولتدوين السِيَر الشخصية للسياسيين تظلُّ مهمّةً في كل الأحوال، لكنها تشتدّ في ظروف وتجارب معينة، كتجربة العملية السياسية ما بعد سقوط الدكتاتورية، وهي مرحلة استثنائية في كل شيء، بإخفاقاتها ونجاحاتها، بتقدمها وانكساراتها. كما أنها مرحلة استثنائية بالنسبة للشعب ولتاريخ البلد، وحتى المنطقة والعالم.

- الربيع العربي و تطوّرات الحراك من أجل الديمقراطية

وأضاف، إن منطقتنا ما بعد 2003 هي ليست ما قبل ذلك العام، سواء من حيث انقسامها إلى محاور واتجاهات، أو من حيث التحوّلات الحاصلة في الحياة السياسية داخل كثير من بلدان المنطقة، وتطوّرات الحراك من أجل الديمقراطية، ثم ولادة ما سُمّي بـ (الربيع العربي) وما تبعته من تغيّرات عاصفة في أكثر من بلد. بالتأكيد لا يمكن هنا الفصل بين لحظة التاسع من أبريل عام 2003 وبين تداعياتها المباشرة وغير المباشرة في المنطقة.

وفي مثل هذه الظروف والتجارب التاريخية التي تتباين بصددها وجهاتُ النظر وتختلف المواقفُ تكون قيمةُ شهاداتِ الفاعلين والمنفعلين بهذه الظروف مهمةً حتى وإن اختلفت المعلومات أو تضاربت أو تناقضت من شهادة إلى أخرى، فقد يتيح الاختلاف والتناقض فرصَ الجدل والتدقيق للمؤرخ الموضوع وللباحث المعني بالحقيقة، الحقيقة وحدها.

- النسخة العربية لرواية‏ "الإثم المقدّس"

في سياق متصل تصدر قريبا عن نفس الدار، النسخة العربية لرواية‏ "الإثم المقدّس"، للكاتب الألماني توماس مان، بترجمة دكتور علي عبد الأمير صالح.

و ‏يلعب توماس مان في هذه الجوهرة السردية لعبته الخطرة والمستحيلة، و يجعل المفاجأت تتوالى دون أن يفقد القارئ دهشته، و تعد هذه الرواية سماوية تتداخل بما هو أرضي، حتى يحار القارئ وهو يمسك الكتاب بين السماء والأرض.

ــ كلاسيكيات الأدب العالمي في طبعات جديدة



كما أطلقت دار الرافدين للنشر والتوزيع، سلسلة جديدة تعنى بإعادة نشر وإصدار كلاسيكيات الأدب العالمي، حيث أصدرت الدار رواية "جان دارك"، للروائي الأيرلندي جورج برنارد شو، من ترجمة أحمد زكي وتقديم هيثم عيسي.

ويشير المترجم في مقدمته للرواية، إلي أن برنارد شو مع روايته "جان دارك"ـ قد بلغ ذروة إبداعه وعبر قوتها وحيويتها، وتمردها على القيم التي تحيط بها، بدت كما لو أنها تلخص آراء "شو" حول مواضع السياسة والدين والتطور الإبداعي.

ــ أوديب أو السر الهائل مسرحية الفيلسوف الفرنسي فولتير



كما أصدرت الدار طبعة جديدة من النسخة العربية لمسرحية "أوديب أو السر الهائل"، للمفكر الفرنسي فولتير ومن ترجمة نجيب الحداد، وتقديم إيكاتريني نيكوالريا ، وهيثم عيسي.

ــ مسرحية "تليماك" للكاتب فرانسوا فنلون



"تليماك" حكاية شيقة عن نمط الأساطير التي وضعها هوميروس أو فيرجيل يقلدها "فنلون" بإطار يجمع بين الحبكة المثيرة والمعارف الأساسية في السياسة والدين والمجتمع.

فالقصة التي تبدو كأنها وضعت للتسلية تأخذ القارئ معها إلي جملة من الأسفار الملحمية التي تستفيد من الحكايات القديمة، لتقدم شخصياتها مغامرات فاتنة تحبس الأنفاس من ناحية فنية، وتبث رسائل سياسية ومجتمعية من ناحية أخرى.

و‏إستكمالاً لمشروع ترجمة أعمال العالم الفرنسي ⁧‫جوستاف لوبون‬⁩، يصدر قريباً عن ⁧‫نفس الدار، النسخة العربية لكتاب "سيكولوجيا الأزمنة الجديدة"، وهو يبحث في حقبة ما بعد الحرب الأولى، ترجمه عن الفرنسية المترجم اللبناني دكتور باسل الزين ويقع الكتاب في 360 صفحة.